Directorio de Arauco da el vamos a la mayor inversión de su historia: planta de celulosa en Brasil por US$ 4.600 millones

El directorio de Arauco confirmó la construcción de la que será la mayor inversión de la historia del brazo forestal de la familia Angelini: Proyecto Sucuriú por US$ 4.600 millones.

La empresa filial de Empresas Copec envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y un posterior comunicado en el que indicó que además se designó a la empresa finlandesa Valmet como el principal proveedor de tecnología y equipamiento para la instalación de su primera planta de celulosa en Brasil, que se construirá en la ciudad de Inocência, en el Estado de Mato Grosso do Sul y que tendrá una capacidad anual de 3,5 millones de toneladas de celulosa.

Para Carlos Altimiras, Presidente Director de Arauco do Brasil, "esta es una etapa decisiva del Proyecto Sucuriú, que contará con tecnología de punta en materia de automatización y eficiencia ambiental. Además, es el proyecto de producción de celulosa más grande del mundo implementado en una sola etapa, y hacerlo con Valmet refleja la importancia para Arauco de trabajar con socios que compartan la misma visión en innovación y sustentabilidad".

Eduardo Riedel, gobernador de Mato Grosso do Sul, aseguró que "este es un hito muy importante en el proceso de crecimiento y fortalecimiento del Estado y consolida el compromiso de Arauco con Mato Grosso do Sul, pues se trata de una de las mayores plantas de celulosa del mundo. Será una instalación moderna, que generará empleo y oportunidades de desarrollo social y económico. Mato Grosso do Sul ha establecido una estrategia de sustentabilidad basada en la atracción de grandes inversiones y la llegada de esta operación refuerza la confianza de los inversionistas en nuestro Estado".



Los avances del Proyecto Sucuriú

Ubicado a 50 kilómetros del centro urbano de Inocência (MS), el Proyecto Sucuriú considera una inversión de aproximadamente US$ 4.600 millones. Desde la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Mato Grosso do Sul y Arauco en 2022, el proyecto ha ido avanzando en sus aprobaciones ambientales y actualmente se encuentra en la etapa de movimiento de tierras, que consiste en preparar el área donde se construirá la fábrica a partir de 2025. Se espera que la planta comience a funcionar en la segunda mitad de 2027.

La proyección es que el Proyecto Sucuriú genere alrededor de 14 mil empleos en el peak de la obra, de manera escalonada.