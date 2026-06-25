FNE inicia investigación por venta de Puerto Coronel a Neltume Ports

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) instruyó una investigación para analizar la eventual adquisición de Inversiones Puerto Coronel (Puerto Coronel) -donde están los grupos Angelini (Arauco), Von Appen (Ultramar) y Elgueta (Belfi)- por parte de Neltume Ports, ligada a Ultramar y al grupo canadiense ATCO.

En esta operación la parte vendedora es Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini.

Según una resolución fechada el 24 de junio, la operación fue notificada a la Fiscalía el 29 de abril, pero el organismo la declaró incompleta en dos ocasiones -el 14 de mayo y el 11 de junio- al identificar errores y omisiones en los antecedentes presentados. Las partes notificantes subsanaron esas observaciones a través de complementos ingresados el 28 de mayo y el 17 de junio, lo que permitió a la FNE dar curso al inicio formal de la investigación. Se trata de una operación de concentración y la investigación quedó a cargo de la división de Fusiones de la FNE, liderada por Aníbal Palma Miranda.