Con foco minero: Latam Cargo anuncia ruta directa entre Antofagasta y Frankfurt
La operación, que comenzó a volar el pasado 23 de mayo, cuenta con capacidad para transportar 25 toneladas piezas y maquinarias claves en la industria minera local.
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Cerca de 11.250 kilómetros de distancia son los que separan al Aeropuerto de Frankfurt, Alemania, con el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta; destinos que desde el 23 de mayo pasado comenzaron a ser conectados a través de una nueva ruta directa operada por Latam Cargo, filial de transporte aéreo de Latam.
El lanzamiento de este corredor contempla un carguero Boeing 767, capaz de transportar 25 toneladas de capacidad destinada a cubrir necesidades logísticas del norte chileno, como lo son piezas y componentes para maquinarias de la industria minera local.
“El norte de Chile alberga proyectos mineros e industriales que demandan una logística con precisión”, explicó Jorge Carretero, gerente de Ventas de LATAM Cargo en Europa. “Al ofrecer un vuelo directo desde un hub europeo estratégico como Frankfurt, no solo reducimos significativamente los tiempos de tránsito, sino que reafirmamos nuestro rol como un socio capaz de brindar la red que la industria requiere en la región", destacó.
De frecuencia semanal, la operación se suma a otras que Latam Cargo opera en la región con el objetivo de potenciar sectores productivos de alto valor para el país y su comercio internacional.
Por ejemplo, a través de vuelos con interlineas (es decir, en acuerdo con otras aerolíneas) que salen desde Santiago y llegan hasta Asia, Estados Unidos y México, para transportar salmón y/o frutas populares a nivel internacional, como cerezas.
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