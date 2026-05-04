Latam Cargo Colombia expande su red regional con operaciones regulares entre aeropuertos de Miami y Caracas

De acuerdo con lo informado por la compañía, el servicio inició con frecuencias semanales los días domingos y jueves, y se establece como una solución estratégica para atender el flujo de carga entre los Estados Unidos y el mercado venezolano.

Latam Cargo Colombia anunció la expansión de su red de conectividad regional a través de la implementación de operaciones regulares entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS) en Caracas, Venezuela.

De acuerdo con lo informado por la compañía, el servicio inició el pasado 3 de mayo con dos frecuencias semanales -los días domingos y jueves-, y pretende ser una solución estratégica para atender el flujo de carga entre EEUU y el mercado venezolano.

Andrés Varela, director comercial para Norteamérica de Latam Cargo Group, señaló que "la solidez de la red de Latam Cargo permitió el rápido despliegue de este servicio. La apertura de esta ruta refleja exactamente el tipo de organización que aspiramos ser: ágil, presente y orientada a soluciones".

En concreto, el servicio Miami-Caracas-Bogotá transporta principalmente carga general y envíos de mensajería (courier), contando además con la capacidad para atender requerimientos específicos de segmentos como carga sobredimensionada (oversize) y productos farmacéuticos, entre otros servicios especializados.