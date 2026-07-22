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Consulta de Marina del Sol suma nuevas fichas: Municipalidad de Viña del Mar, FNE y Corporación Meier presentan sus posturas ante el TDLC

Mientras que la Fiscalía Nacional descartó que existan riesgos anticompetitivos en las bases de los concursos en Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo; el grupo peruano dueño de los casinos de Talca y Puerto Natales solicitó suspender los procesos.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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