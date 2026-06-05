Filántropos, empresas y organismos internacionales se sientan a hablar de dinero para salvar la biodiversidad en Chile

Francisca Cortés Solari, quien participó en el seminario internacional “Alianza Público-Privada por la Conservación de la Naturaleza”.

El 27 y 28 de mayo, el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue el escenario de un encuentro poco común: funcionarios públicos, ejecutivos de empresas, filántropos y expertos internacionales compartiendo mesa para hablar de biodiversidad... y de cómo financiarla.

El seminario lo organizó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) junto al Ministerio del Medio Ambiente, con respaldo del PNUD, la FAO y el GEF.

Entre los asistentes no pasaron desapercibidas la Fundación Piñera Morel y Filantropía Cortés Solari, esta última con Francisca Cortés Solari en persona. Dos apellidos que en Chile son sinónimo de grandes patrimonios y que en este caso llegaron a hablar de conservación, no de negocios tradicionales.

También estuvo Latam Airlines Group, Acción Empresas y Rewilding Chile, entre varias otras organizaciones.

La conversación giró en torno a instrumentos que suenan técnicos pero tienen implicancias concretas: créditos de biodiversidad, pagos por servicios ecosistémicos y bioeconomía, entre otros. En simple: mecanismos para que privados pongan plata en conservar naturaleza y obtengan algo a cambio, ya sea retorno financiero, reputación o cumplimiento regulatorio.

Desde el exterior llegó Tim Coles, fundador de la firma británica Replanet, y Esteban Brenes, del World Wildlife Fund, con experiencias de otros países donde este modelo ya funciona.

Uno de los invitados que llamó la atención fue The Pew Charitable Trusts, una organización filantrópica estadounidense fundada en 1948 con el dinero de la familia Pew, herederos del petróleo de Sun Oil Company.

Con décadas de experiencia en conservación marina y terrestre a nivel global, la presencia en Santiago de esta institución benéfica es una señal de que Chile está en el radar de los grandes actores internacionales del sector. Para el gobierno, eso no es un detalle menor.