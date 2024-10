Fondo canadiense eleva participación en Hortifrut a más del 60% tras desembolsar US$ 237 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A mediados de 2023 se cerró la OPA mediante la cual el fondo de pensiones canadiense PSP Investments se quedó con el 49,56% de Hortifrut, frutícola chilena controlada por las familias Moller y Quevedo y el Grupo VitalBerry, conformado por las familias Elberg y del Río.

Así, la canadiense, desembolsando alrededor de US$ 420 millones, pasó de detentar el 4,88% del mayor productor de arándanos del mundo a poseer casi la mitad de la compañía. El grupo controlador, en tanto, se quedó con el 50,1% de las acciones de la empresa.

Pero el acuerdo no terminaba ahí. El contrato siempre consideró la opción de que, dentro de un plazo de tres años, los controladores tendrían la opción de vender a PSP Investments más acciones de Hortifrut, siempre y cuando su participación no bajara del 35% del total. Asimismo, incluyendo la OPA, la inversión comprometida por los canadienses no podría superar los US$ 660 millones.

Este martes, se concretó esa opción de compra, según informó Hortifrut a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los inversionistas canadienses desembolsarán unos US$ 237 millones para comprar un 12,286% de la frutícola.

Con esto, los norteamericanos aumentarán su presencia en la firma a un 61,8% de la propiedad.

“Dado que después de materializada esta transacción el Grupo Controlador sigue siendo titular de al menos el 35% del capital accionario de Hortifrut, se mantiene plenamente vigente el gobierno corporativo de la compañía regulado en el Pacto de Accionistas”, dijo la compañía al regulador.

Por otro lado, se mantendrán los acuerdos establecidos en el pacto respecto a asuntos de gobierno corporativo. El presidente del directorio seguirá siendo designado por los accionistas chilenos, que también tienen el derecho a elegir la mayoría de la mesa. Y, por otro lado, se preservan ciertas materias reservadas que requieren del acuerdo mutuo de ambas partes para ser implementadas.

Empresa global

La consolidación del grupo norteamericano al interior de Hortifrut llega como parte de una transformación que está viviendo la compañía fundada por el empresario Víctor Moller. De hecho, el prospecto de la OPA lanzada por los canadienses implica que la productora de berries deje de ser una sociedad anónima abierta, cancelando la inscripción de sus acciones en la bolsa de valores.

En su última memoria, Hortifrut dio cuenta de que se ha convertido en una empresa global, con clientes en más de 55 países y exportaciones alrededor de todo el mundo. La compañía ha apostado por el negocio de la genética, desarrollando nuevas varietales de distintos berries y, con ese fin, ha constituido dos sociedades en EEUU y una en España. Asimismo, creó Hortifrut Genetics en Irlanda, que tiene como función ser propietaria de toda la propiedad intelectual de la compañía.

En la carta que acompañó en la memoria, el presidente de la firma, Nicolás Moller Opazo, dio cuenta de que, cuatro décadas después de su fundación, la empresa estaba avanzando en alianzas para cultivar arándanos en África; expandiendo sus operaciones en China e India; y profundizando la apuesta genética, fortaleciendo “el portafolio de propiedad intelectual de Hortifrut Genetics, mediante un proceso de revisión sistemática de los modelos de licencias y acuerdos de prestación de servicios, para adaptarnos a un negocio centrado en la propiedad intelectual”.

El último análisis de la clasificadora de riesgo ICR, en julio de este año, destacó el “importante aumento en la escala de la compañía”; la alta capacidad para mejorar sus técnicas de plantación y producción; y la alta diversificación que le entregan sus plantaciones en once países distintos, permitiéndole generar oferta durante las 52 semanas del año y mitigar los riesgos de la estacionalidad propios de la agricultura.

“Lo posicionan como el principal comercializador de arándanos y berries a nivel mundial que, en nuestra opinión, se sostiene del plan de crecimiento que ha caracterizado a la compañía en su trayectoria, y del enfoque hacia la mejora continua de su operación, beneficiando la diversificación, escala y su reconocimiento mundial como comercializador”, escribió ICR.