Ganancias de Empresas Copec suben más de 400% a septiembre

Cuentas alegres sacó Empresas Copec, el holding del grupo Angelini, que en los primeros nueve meses del 2024 sumó ganancias por US$ 920 millones, registrando un alza de 404% respecto de igual periodo de 2023. El Ebitda, en tanto, ascendió a US$ 2.372 millones, equivalente incremento de 44% a septiembre de este año.

En cuanto a los resultados del tercer trimestre, la firma anotó una utilidad de US$ 404 millones, la que se compara positivamente con la pérdida de US$ 31 millones reportada hace 12 meses atrás, cumpliendo así cuatro trimestres con alzas consecutivas en sus ganancias. Asimismo, la compañía alcanzó en el trimestre un Ebitda de US$ 760 millones, lo que representa una variación positiva de 27% interanual, reflejo de un mejor desempeño en el sector forestal.

¿Qué explica estos buenos resultados? En el tercer trimestre del año, Arauco anotó un incremento de su resultado operacional por mayores ventas en celulosa y un efecto favorable no recurrente proveniente de la venta de activos forestales en Brasil. “El sector energía se mantuvo estable, gracias a un buen desempeño en Copec, compensado parcialmente por menores cifras en Terpel. Por su parte, Abastible registró mayores volúmenes de venta en todas las geografías”, dijo la empresa. En el sector minero, Cumbres Andinas en Perú, donde Empresas Copec tiene el 40%, reportó un aumento en utilidades, impulsadas el mayor precio del cobre.