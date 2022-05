Gobernador de BioBío: "los ataques no son sólo al mundo forestal, sino que se atacan personas"

En la víspera de una nueva visita a BioBío del subsecretario del interior, Manuel Monsalve, la región amaneció con una serie de focos violentos: quemas al retén de Carabineros de Quidico, ataques a una mujer y su hija dentro de su casa y el incendio del Hotel Küref propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur.

Estos hechos fueron denunciados por el gobernador de BioBío, Rodrigo Díaz, quien en conversación con Tele13 Radio expresó que "los ataques no son sólo al mundo forestal, sino que se atacan personas". "Tenemos una situación compleja, recurrente y que actúa muy similar al crimen organizado", agregó.

De acuerdo a los cálculos de la autoridad, se han quemado más de 70 propiedades en el último tiempo.

Respecto del proyecto de "estado intermedio" con el cual el Ejecutivo busca disponer de fuerzas armadas para la protección y el resguardo de las rutas de La Araucanía, Díaz criticó la falta de apoyo de parte de los partidos oficialistas. A su juicio, esto se debe a que miembros de las coaliciones no tiene presencia en las zonas atacas y "no entienden que se trata de algo cotidiano".

"En las últimas 24 hrs hemos tenido 5 focos gravísimos. Cuando el gobierno salió a invitar a sus partidos a analizar la situación yo lo respaldo, pese a que no soy parte, pero sí los respaldo porque es necesario. No basta sólo el control de Carabineros. No tenemos seguirdad y eso es lo mínimo que exigen las personas. Me preocupa que el presidente haga un anuncio y tanto ministros como parlamentarios de su coalición ralenticen su acción", apuntó Díaz.

En ese sentido, Díaz remarcó que la la violencia está fuera de control y que si no se toma la vía de la imposición del Estado Intermedio, se de curso al Estado de Excepción.

"Hay una caricatura que habla que el problema es entre el Estado de Chile y el mundo indígena. Eso es sólo una parte, en realdiad cotidianamente tenemos un problema de seguridad que afecta la vida normal de las personas", explicó.

Bloqueo en Enap

La autoridad contó que durante este viernes bajo el alero de la Dirección del Trabajo se están reuniendo representantes de Enap, grupos contratistas de la compañía, miembros del Ministerio de Energía y del Trabajo, en un lugar imparcial. En paralelo, explicó que está asegurado el suministro de combustible y que los colaboradores no tienen riesgo de ir hasta las dependencias de la refinería.

Sin embargo, la autoridad criticó el lento actuar de los representes de las carteras en esta materia: "el gobierno debe ser más diligente"

"Podrían haber convocado estas conversaciones antes y no después de la movilización. Yo les he dicho a los dirigentes sindicales que es legítimo buscar un medio para ser escuchados, pero no es legítimo que sea cualquier medio. No se puede poner en riesgo el abastecimiento de combustible", remató Díaz.