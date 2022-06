Heredero de Walmart lidera la que podría ser la compra más cara de un club deportivo en Estados Unidos

Rob Walton, el hijo del fundador de Walmart Inc., lidera un grupo que acordó comprar los Broncos de Denver de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en lo que podría ser la adquisición más lucrativa de la historia en los deportes estadounidenses.

El acuerdo lo informaron las partes este martes vía comunicado. La oferta de Walton tenía un valor de US $4.650 millones, informó ESPN, citando fuentes de la NFL que no identificó. Bloomberg informó anteriormente que la oferta superaba los US $4.000 millones.

Si se confirma esa cantidad, el acuerdo marcaría la suma más alta jamás pagada por un equipo profesional de EE. UU., superando la venta de US $3.300 millones de los Brooklyn Nets de la NBA al cofundador de Alibaba Group Holding Inc. Joe Tsai en 2019 y la compra de David Tepper en 2018 de Carolina Panthers de la NFL por US $2.300 millones. La transacción tendría que ser aprobada por el comité de finanzas y los propietarios de la liga.

"Estamos encantados de haber sido seleccionados para seguir adelante con la compra de los Denver Broncos. Carrie, Greg y yo estamos inspirados por la oportunidad de administrar esta gran organización en una comunidad vibrante llena de oportunidades y fanáticos apasionados", dijo el empresario norteamerica en el comunicado de prensa.

Walton, de 77 años, fue uno de los primeros candidatos en un campo repleto de contendientes que competían por el primer equipo de la NFL en salir a la venta en cuatro años. Josh Harris, cofundador de Apollo Global Management Inc., el multimillonario hipotecario Mat Ishbia y el cofundador de Clearlake Capital Group, José Feliciano, supuestamente hicieron ofertas.

El expresidente de Walmart es la decimoséptima persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US $59.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Un equipo de la NFL sería una compra inusualmente importante para uno de los Walton, cuya familia históricamente ha evitado los activos llamativos de acuerdo con la legendaria economía del patriarca Sam Walton.

Los antiguos dueños de los Broncos, la familia Bowlen, dijeron en febrero que planeaban vender la franquicia. El equipo tuvo marca de 7-10 la temporada pasada, terminando en la parte inferior de la división AFC Oeste. Los Broncos han ganado el Super Bowl, el campeonato de la NFL, tres veces.

La adquisición marcaría otro en una serie de importantes acuerdos recientes que involucran a las principales franquicias deportivas. El equipo de fútbol británico Chelsea FC fue vendido al inversionista estadounidense Todd Boehly con el respaldo de la firma de capital privado con sede en California Clearlake Capital por 4.250 millones de euros el mes pasado.

Sin embargo, menos de una docena de franquicias de la NFL han cambiado de manos en las últimas dos décadas. Entre los dueños de la NFL se encuentran varias de las personas más ricas de Estados Unidos, incluidos Stephen Ross, Jerry Jones y Stan Kroenke.