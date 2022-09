Industria salmonera se recupera tras alza de los precios de venta que se duplicaron desde 2020

El cierre del canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Catering) durante la pandemia golpeó con fuerza a la industria salmonera, ya que el precio promedio de este producto se fue a la baja con su principal fuente de ingresos bloqueada.

No obstante, a medida que se han ido bajando las restricciones sanitarias, el mercado se ha recuperado y así lo reflejaron los resultados de las empresas del sector durante el segundo semestre, que vieron crecer sus utilidades junto con el mayor precio del salmón.

Un caso que ejemplifica esta situación es el de Multiexport Foods –matriz de Salmones Multi X- que a pesar de ver una caída de 2,4% en sus ingresos y una disminución de 8,8% en el volumen de cosecha del salmón atlántico, aumentó en 21% sus utilidades durante el segundo trimestre, en comparación al mismo lapso del año interior. La compañía consignó que el precio de venta subió alrededor de 19%.

Hace un año, Salmones Camanchaca reportaba pérdidas por US$ 8,4 millones. Este segundo trimestre, la empresa informó ganancias por US$ 16,9 millones, es decir, una mejora de US$ 25,3 millones en el desempeño. Camanchaca atribuyó esto principalmente a “un incremento del 48% en el precio de venta del salmón atlántico, que en este segundo trimestre se situó en un máximo histórico”.

En línea con la recuperación de la industria, Blumar casi duplicó sus utilidades durante el primer semestre, pasando de US$ 24,1 millones a US$ 44 millones año en relación a 2021. En su segmento acuícola, la compañía afirmó que el precio promedio había tenido un alza de un 42% en dicho periodo.

Las causas del repunte

Según los reportes elaborados por el Consejo del Salmón –gremio que agrupa a empresas del sector-, el precio promedio de este producto cayó hasta US$ 4,9 por kilo a fines de 2020 a partir de datos de Aduanas. En tanto, cerró el segundo trimestre de 2022 con un promedio de US$ 9,6 por kg, marcando un alza de casi el 100% desde esa fecha.

El director de Estudios de esta asociación, Jorge Lira, explica que el precio subió a niveles más altos de lo normal debido a la alta demanda en distintos mercados por el retorno del canal Horeca, además de la menor producción realizada por las empresas, que habían ajustado sus proyecciones a la baja durante la pandemia. A esto, se sumó el surgimiento de un nuevo canal de ventas en el retail.

Este diagnóstico es compartido por empresas como Camanchaca, que resumió los motivos de las alzas en mayor demanda mundial y menor oferta global.

En su análisis razonado, Aquachile –la salmonera ligada a Agrosuper- detalló que “se ha observado una contracción de la producción mundial de salmón y una recuperación de la demanda en mercados relevantes como Estados Unidos, Brasil y Japón, generando un incremento en los precios, los cuales se esperan se mantengan en niveles atractivos durante el segundo semestre de este año”.

No obstante, Lira agrega que en lo que va del segundo semestre los precios se han ido normalizando, aunque manteniéndose altos en términos comparativos.

En esa línea, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, dijo que si bien durante 2021 y el primer semestre se observó un aumento de la demanda, “en las últimas seis semanas hemos visto que la demanda y los precios han ido a la baja”.

También suben los costos

“A pesar del alza de las ganancias de la industria, los costos han tenido un alza considerable en materias como el transporte y los insumos del alimento de los peces”, sostuvo Clément.

Aquachile también profundizó en este análisis, señalando que los altos niveles de inflación alrededor del mundo merman la capacidad adquisitiva de sus consumidores, además de que las materias primas para la fabricación de alimento han incrementado su precio en todo el mundo, escenario que empeoró con la invasión de Rusia y Ucrania, que incrementó los valores del trigo, harinas y aceites, además de combustibles como el petróleo, gas natural y licuado.

No obstante, la empresa esgrimió en su análisis razonado que “la reapertura comercial de ambos países debería mitigar la presión al alza de dichos commodities y afectar positivamente nuestros costos”.

En su reporte trimestral, el Consejo del Salmón escribió que “el escenario hacia adelante es auspicioso para las exportaciones del salmón chileno, pero altamente volátil e incierto por un escenario macroeconómico mundial marcado por una alta inflación, dudas sobre el crecimiento, altos precios de petróleo, aún bajo efectos de la pandemia y dificultades logísticas”.