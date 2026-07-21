La FIFA eleva en unos US$ 2 mil millones su proyección de ingresos tras el Mundial

Con España conquistando el domingo su segundo título mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario, la Copa Mundial de Fútbol de 2026 superó todos los obstáculos que enfrentó.

La FIFA elevó en unos US$ 2 mil millones su proyección de ingresos para el ciclo de cuatro años, según un comunicado, que se suman a una estimación previa de unos US$ 9 mil millones vinculada al Mundial.

Más de 15 millones de personas llenaron los estadios y las zonas para aficionados en total durante el torneo, convirtiendo el evento en el Mundial con mayor asistencia de público de la historia, pese a los altísimos precios de las entradas.

Los aficionados y las selecciones visitantes elogiaron la organización estadounidense, en un giro positivo para la imagen del país, deteriorada por los aranceles, la guerra con Irán y las políticas migratorias que impidieron la participación de un árbitro africano y aficionados.