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La FIFA eleva en unos US$ 2 mil millones su proyección de ingresos tras el Mundial

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Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Fútbol Mundial 2026 deportes eventos deportivos resultado de empresas
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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