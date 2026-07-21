La FIFA eleva en unos US$ 2 mil millones su proyección de ingresos tras el Mundial
Noticias destacadas
Con España conquistando el domingo su segundo título mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario, la Copa Mundial de Fútbol de 2026 superó todos los obstáculos que enfrentó.
La FIFA elevó en unos US$ 2 mil millones su proyección de ingresos para el ciclo de cuatro años, según un comunicado, que se suman a una estimación previa de unos US$ 9 mil millones vinculada al Mundial.
Más de 15 millones de personas llenaron los estadios y las zonas para aficionados en total durante el torneo, convirtiendo el evento en el Mundial con mayor asistencia de público de la historia, pese a los altísimos precios de las entradas.
Los aficionados y las selecciones visitantes elogiaron la organización estadounidense, en un giro positivo para la imagen del país, deteriorada por los aranceles, la guerra con Irán y las políticas migratorias que impidieron la participación de un árbitro africano y aficionados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete