Latam Airlines aprobó la conformación del nuevo directorio y da a conocer la estructura de la sociedad

Un poco más de una hora duró la junta extraordinaria de accionistas de Latam Airlines, que tenía como objetivo la aprobación de la renovación del directorio, conformado por nueve asientos. Además, la aerolínea dio a conocer la nueva estructura de la propiedad, luego de la reorganización bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Nueva York que finalizó el 3 de noviembre.

En concreto, se aprobaron todos los cupos presentados en los últimos siete días. Los accionistas que firmaron el triple pacto -Costa Verde, Delta Airlines y Qatar Airways- tendrán 27% de la compañía. En el caso de la sociedad chilena, los hermanos Ignacio y Enrique Cueto se mantuvieron en el directorio; la brasileña Sonia Villalobos reemplazará a Enrique Ostalé en nombre de la aerolínea norteamericana; y Alexander Wilcox usará el asiento que le corresponde a la compañía aérea catarí.

En tanto, los acreedores tendrán el 67% de la compañía, lo que les da la posibilidad de tener cinco cupos. Todos ellos fueron postulados por el Banco de Chile, pero en representación de sus clientes extranjeros que ahora son accionistas de la empresa.

Por Lauca Investments, Antonio Gil Nievas, Michael Neruda y Nornah Moghbel tendrán un espacio en la aerolínea. En tanto, un segundo grupo ligado a los bonistas que ostentan el 4% -conformado por Green Pasture Sarls Strategic Value New Rising Fund LP, Ashton Gate Sarl, Wild Heath Sarl, Meadow Garden Sarl and Grouse Moor Sarl- nombró a Bouk Van Geloven.

En el asiento independiente, se propuso como directoral brasileño Francisco J. Curado, ex CEO de la brasileña Embraer.

Remuneración y reclamos

La remuneración anual de cada director será de US$ 80 mil, mientras que el presidente le corresponde el doble de ese monto.

Este último punto fue reclamado por los minoritarios que se diluyeron porque se tuvo la impresión que la dieta es muy alta, dada las condiciones de la aerolínea. Uno de ellos, Augusto Lantaño, pidió "más responsabilidad" al nuevo directorio y a la plana ejecutiva: "faltó información para dar mayor tranquilidad a los minoritarios a futuro, porque perdimos todo nuestro patrimonio en esta compañía".

Frente a esto, el CEO Roberto Alvo se defendió: "la compañía emitió 73 hechos esenciales durante el período, hizo varias juntas, una informativa donde explicó el plan, otra para hacer las aprobaciones en Chile. Creo que nos hemos hecho cargo de entregar toda la información de manera trasparente en un momento en esta industria pasó sus momentos más difíciles".