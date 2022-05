Latam despeja salida del Capítulo 11 con apoyo transversal de acreedores a su plan

Latam Airlines logró el apoyo de prácticamente todos los acreedores a su plan de reorganización, tras alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en Chile -incluidos aquellos representados por BancoEstado-, el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC, su sigla en inglés), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de la empresa aérea -liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital- y los principales accionistas del grupo.

Este acuerdo será analizado por la Corte en Estados Unidos, en el marco del proceso de Capítulo 11 que lleva adelante la compañía desde mayo de 2020. De hecho, la audiencia de confirmación del plan será la próxima semana.

Los detalles

El plan modificado otorga a los acreedores valistas tres posibles alternativas, según el camino de recuperación por el que ellos opten, los cuales se dividen de la siguiente manera: los Bonos Convertibles Clase A; los Bonos Convertibles Clase C; o nuevos bonos corporativos que serán emitidos por Latam, en Unidades de Fomento, por un monto equivalente de hasta US$ 180 millones.

Así, la aerolínea se comprometió a poner a disposición de los acreedores valistas que opten por los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C, un pago adicional en efectivo que parte en aproximadamente US$ 212 millones. Y, en definitiva, el monto final dependerá de la diferencia que exista entre el Ebitdar (el ratio financiero que añade al Ebitda los gastos de la reorganización) contemplado en el plan de negocios original de Latam, y el Ebitdar que la firma efectivamente genere entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que corresponda a los 15 días previos al momento en que se concrete la salida del Capítulo 11.

De este modo, si la diferencia entre los Ebitdar indicados es inferior o igual a US$ 100 millones, el pago adicional en efectivo será de un monto de US$ 212 millones. Si la cifra es superior a US$ 100 millones, pero inferior o igual a US$ 250 millones, el pago definitivo será de US$ 250 millones.

Ahora, si el monto es superior a US$ 250 millones, la cifra final será de US$ 250 millones más la cantidad que represente un 75% del exceso por sobre US$ 250 millones.

Del compromiso disponible para dicho pago adicional se deducirán ciertas comisiones pagaderas a las partes soportantes del plan bajo sus respectivos acuerdos, y ciertos aportes que posiblemente pueda realizar Latam en el contexto de su proceso de reorganización.