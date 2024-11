Masisa reduce pérdidas al tercer trimestre e ingresos caen US$ 10,9 millones respecto a 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La compañía Masisa reportó una pérdida de US$ 15,6 millones al tercer trimestre de 2024, debido al menor resultado operacional y por efectos no recurrentes (US$ 6,0 millones) asociados al gasto generado del proceso de transición por la venta de la planta de Chihuahua en México, indicó la firma en su análisis razonado.

El resultado al noveno mes del año representa una mejora de US$ 12,3 millones respecto al mismo periodo de 2023, cuando la empresa registró pérdidas por US$ 27,9 millones.

Por su parte, los ingresos de actividades ordinarias a septiembre de 2024 se ubicaron en US$ 221,6 millones, lo que significó una disminución de US$ 10,9 millones versus el mismo lapso de 2023.

De acuerdo a la firma, "esto se explicó principalmente por fuertes presiones de precio en los mercados que estamos presentes, ya que los volúmenes de venta han mostrado una importante recuperación con un aumento del 16,4%".

El Ebitda acumulado al tercer trimestre alcanzó los US$ 12,0 millones, de los cuales US$3 millones se generaron el tercer cuarto del año. "A pesar que durante julio-septiembre los volúmenes de venta continuaron con una importante recuperación, principalmente en el mercado norteamericano, el Ebitda del tercer trimestre se vio fuertemente afectado por efectos en precios y costos logísticos", explicó la compañía.

Esto último, "debido a que los precios de venta siguen deteriorados producto de la situación macroeconómica, y adicionalmente por efectos no recurrentes generados por los paros portuarios que implican mayores costos logísticos, cuyo traspaso a clientes se verá en los próximos trimestres".

El volumen de ventas en m3 del negocio Tableros y Derivados a septiembre de 2024 creció un 16,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, potenciado principalmente por un mayor volumen de ventas de molduras que aumentó un 31,4%, los cuales son exportados principalmente a Norteamérica.

Por otro lado, el volumen del negocio Madera Aserrada a septiembre de 2024 aumentó en un 17,1% en comparación con el mismo período del año anterior, debido principalmente a la mayor venta en el mercado nacional.