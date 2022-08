Mayores precios del salmón impulsan ganancias de Multiexport a pesar de menor volumen de ventas

Menores ingresos, pero compensados por un mayor precio de venta, llevaron a Multiexports Foods a incrementar sus ganancias el segundo trimestre -con respecto al mismo periodo del año pasado-, informó la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La matriz de Salmones Multi X, señaló que los ingresos operacionales llegaron a US$ 146,8 millones, un 2,4% menor que en 2021. Sin embargo, el precio habría mejorado alrededor de un 19%, mejorando el margen operacional de la empresa.

El volumen de cosecha de salmón atlántico también disminuyó cerca de un 8,8% en relación al año anterior, baja que, en su análisis razonado, la firma explicó por un menor peso promedio de cosecha. No obstante, respecto al primer trimestre el volumen sí tuvo un aumento de un 22,8%.

Por otra parte, Multiexport también agregó que los costos de producción siguen en ascenso por el precio del alimento, las materias primas y los servicios.

Con todo esto, las ganancias de la compañía incrementaron a US$ 35,7 millones, un 21% más altas que los US$ 29,6 millones conseguidos el segundo trimestre de 2021. A nivel consolidado, en el primer semestre el número alcanza los US$ 47,8 millones.

La firma de alimentos remarcó en su análisis que la ganancia consolidada del periodo, antes del ajuste por valor razonable, fue de US$ 14 millones, mayor a los US$ 6,6 millones del mismo periodo del año anterior, y también a los US$ 13,3 millones del primer trimestre de 2022.

Durante este mismo periodo, en mayo, la empresa selló el ingreso de la estadounidense Cargill con el 24,5% de la propiedad, mismo porcentaje que ostenta la japonesa Mitsui. Así, Multiexport mantiene el 51% y se mantiene como controlador de la sociedad.