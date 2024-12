Pérdidas de TVN, Canal 13 y Chilevisión suman casi $ 28 mil millones a septiembre de este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este 2024 no ha sido un buen año para los canales de televisión abierta en Chile. Mucho ruido han causado los números rojos de TVN, no obstante, la señal estatal no es la única que ha mostrado cifras negativas al cierre del tercer trimestre.

Según los estados financieros reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tanto Chilevisión (CHV) como Canal 13 (C13) siguen profundizando sus pérdidas.

Así, son tres de las cuatro señales principales en el país las que no han logrado números azules este 2024. Todas menos Megamedia.

Canal 13 y Chilevisión

En cuanto a los resultados acumulados entre enero y septiembre, Canal 13 ha generado pérdidas acumuladas de $ 5.398 millones, cifra que se compara con las pérdidas por $ 4.162 millones en el mismo periodo del año anterior.

El saldo en rojo se registró incluso cuando el canal ligado a Andrónico Luksic logró obtener $ 56.566 millones en ingresos al cierre del tercer trimestre, lo que significó un aumento de 14,8% con respecto al mismo período del año 2023.

Frente a esto, la estación detalló que “a pesar del crecimiento de Canal 13 en ingresos y audiencia, la caída de la industria de televisión abierta y el aumento de los costos de ventas debido a una estrategia programática más agresiva (...) Durante el año en curso, la estrategia del 13 ha estado enfocada en incrementar exitosamente las audiencias y sus ingresos mediante una programación horizontal intensa en contenido propio. Sin embargo, este incremento ha conllevado un aumento en los costos de venta en un 19,3% respecto al mismo período del año anterior”.

Comparando el mismo período del año anterior, Chilevisión pasó de ganar casi $ 5 mil millones entre enero y septiembre de 2023, a generar pérdidas de $ 7.050 millones en lo que va del año. Frente a esto, la compañía explicó en su análisis razonado que esto se debía mayoritariamente a “una baja de la inversión publicitaria del año 2024 y aumento de costos en la programación de contenido”.

A su vez, el ingreso de CHV disminuyó más de $ 4 mil millones, alcanzando los $ 50.052 millones. De acuerdo a la estación, esta reducción de un 7,54% fue “motivada por una disminución en el rating y una menor inversión publicitaria”.

Las pérdidas de TVN

La situación más crítica la vive la señal estatal TVN: al 30 de septiembre, la empresa registró pérdidas por más de $ 15 mil millones, lo que representó un deterioro respecto de las cifras negativas por $ 6.280 millones en el mismo período del año anterior, según cifras de la CMF (por ajustes contables internos, la estación sumó un saldo en rojo de $ 13 mil millones). Los ingresos de la señal estatal registraron una caída de 10,9% menos respecto del mismo período del año anterior, llegando a $ 33.933 millones.

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, explicó este miércoles ante la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que “nuestro balón de oxígeno cada día tiene menos oxígeno” y que “en los últimos 10 años, el 80% del financiamiento de TVN es el avisaje publicitario y ese ese avisaje cada día va menos para la televisión abierta y cada día más para las plataformas digitales”.

Afirmó que esa es la primera razón de la actual situación financiera y agregó que “el 2004, el 50% del avisaje estaba en los canales de televisión abiertas. El 2014, ese 50% se transformó en 36%. El año pasado en 25%. Y este año va para 22%”, aseguró.

Mega: la excepción

Distinta es la situación de Megamedia, que -a diferencia de su competencia- sigue viendo fuertes números azules.

Al cierre del tercer trimestre de 2024, tuvo ganancias por $ 5.658 millones, un 29% mayores que en 2023. El canal anotó un incremento de más de $ 5 mil millones en sus ingresos, alcanzado un total de $ 75.226 millones en el período.

