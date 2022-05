Valor del programa de millas marcó segunda audiencia de Latam Airlines

Otra jornada compleja y sin resolución transcurrió este miércoles para Latam Airlines y sus acreedores, ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Con cuatro horas de retraso se inició la audiencia que estaba pauteada para el día y que tenía en la agenda la evaluación de algunas mociones relacionadas a acuerdos con proveedores (como Rolls-Royce) y, por ejemplo, de su filial LAN Cargo (que maneja contratos con Boeing). En este particular, todas las peticiones fueron concedidas por el Juez James L. Garrity.

La aerolínea estimó, en mayo de 2020, que tiene “obligaciones pendientes promedio, bajo el programa Latam Pass, de unos US$ 1.300 millones”.

Tras ello, llegó el turno de los representantes de la compañía de bandera chilena de mostrar sus argumentos a favor de la confirmación del plan, para luego abordar las objeciones pendientes.

El abogado experto en reestructuración de Cleary Gottlieb, Tom Kessler, repasó cada uno de los eventos, acuerdos y modificaciones que ha hecho la compañía a su propuesta. Detalló entre otras cosas que, por ejemplo, “el plan (...) prevé la satisfacción, el reembolso, el restablecimiento o la descarga de las deudas de los deudores y prevé la adquisición de activos en los deudores reorganizados”.

Programa de fidelidad

Más de la mitad de la cita -que se prolongó por unas dos horas- estuvo dedicada al programa de fidelidad de la aerolínea, Latam Pass, que contaría con unos 32 millones de miembros y sería el cuarto modelo más grande del mundo.

La discusión estuvo en determinar si es que ese es o no un activo tangible de la compañía. Para Latam no lo es, considerando que los puntos acumulados por el pasajero tienen que ser canjeados (o vendidos) para que tengan un valor tangible; mientras que para la contraparte, sí lo es.

“La idea de que no es un activo (...) para mí simplemente no tiene sentido; es algo que es propiedad de esta entidad y genera ingresos; eso es un activo”, planteó uno de los abogados de los acreedores.

A ello volvió a responder Latam explicando que bajo “un escenario de liquidación, en que la aerolínea ya no esté manejando el negocio, no se pueden usar las millas de viajero frecuente. Entonces, el programa no tiene ningún valor”.

El punto del programa es relevante en este proceso, considerando que la firma estimó en mayo de 2020 “obligaciones pendientes promedio bajo el programa Latam Pass de unos US$ 1.300 millones”. Esto incluye adelantos a empresas de tarjetas de crédito, como el Banco de Crédito de Perú y el Banco Santander.

Sin posibilidad de llegar a una resolución, Garrity decidió convocar para hoy a las 11:00 horas, otra audiencia más. Y el viernes se abordarán las otras disposiciones y argumentos finales respecto de la confirmación del plan.