Presidente de CMPC: "Las inversiones no tienen color político, no tienen credo religioso y no tienen ideología"

Aunque Luis Felipe Gazitúa, presidente de CMPC, señaló: “No tenemos frenadas las ganas de invertir en Chile”, lo cierto es que de los US$ 850 millones que desembolsarán este año en proyectos productivos, menos del 40% se destinarán al país.

Según detalló el gerente general de la compañía emblema del grupo Matte, Francisco Ruiz-Tagle, de dicha cifra unos US$ 300 millones irán al sector forestal y maderas, que son fundamentalmente plantaciones, tanto en Chile como en Brasil. Otros US$ 300 millones van al negocio de la celulosa; así como el 10% del monto global (US$ 85 millones) se destinará al área de packaging y el restante 20% (US$ 165 millones aproximadamente) al negocio de tissue en toda América Latina.Por área geográfica, el máximo ejecutivo de CMPC explicó que entre 30% y 40% de los US$ 850 millones globales corresponden a Chile.

El gerente general, Francisco Ruiz-Tagle, junto a los directores Bernardo Matte, Bernardo Larraín y el presidente, Luis Felipe Gazitúa, saludaron al accionista Gustavo de la Cerda que, con 90 años, concurrió a la junta y felicitó a los presentes por la conducción de la empresa en estos “años difíciles”.

La cifra total de inversión, precisó Ruiz-Tagle, no incluye una posible compra de activos, donde no se cierran a oportunidades, “fundamentalmente consolidando (los negocios en) las Américas, aunque esta es una compañía que no se cierra a mirar oportunidades eventualmente fuera de América”.Por su parte. el presidente de la histórica Papelera hizo ver que la firma fue pionera en internacionalizarse en 1991 y aunque por muchos años Chile tenía en el área celulosa una posición más competitiva que Brasil, este último país es hoy el mayor productor de pulpa del mundo.

Inversión sin color político

Gazitúa enfatizó que si bien CMPC es hoy una compañía global, nació en Chile y le gustaría que el sector forestal local se desarrollara con fuerza.

Sin embargo, hizo ver que “aquí hace mucho rato que las políticas vinculadas al sector forestal son equivocadas y y no estimulan la inversión”, haciendo hincapié en que esto no es una situación del actual Gobierno, sino de las condiciones estructurales.

“Las inversiones no tienen color político, no tienen credo religioso y no tienen ideología. Las inversiones van donde hay, donde están generadas las condiciones para invertir”, enfatizó tras la junta de accionistas. Incluso hizo ver que “en los años ‘70, el Presidente Salvador Allende habló de esta industria como el segundo sueldo de Chile -después del cobre- por la oportunidad que había”.

Detalló que el sector en Chile está en franco declive: las plantaciones forestales están detenidas, hay menos de dos millones de hectáreas de bosques “si se descuentan los predios en condición de usurpación, los incendiados o los robados”. Y no es que los terrenos se destinen a otra actividad productiva: “Hay un millón de hectáreas con aptitud forestal que están en suelos desnudos, o sea, que no están plantados y que son una oportunidad para Chile”, declaró Gazitúa.

Esta situación afecta especialmente a “los más de 25.000 propietarios de plantaciones y a cientos de pequeños y medianos aserraderos” porque CMPC tiene un plan de manejo forestal que incluye replantaciones, precisó el directivo de la firma del grupo Matte.

“Estamos frente a un retroceso que no se condice con las oportunidades globales que plantea esta industria, ni con el éxito de las políticas desarrolladas en el pasado en Chile para recuperar suelos degradados, ni con las metas de captura de carbono necesarias para cumplir con el compromiso de neutralidad de nuestro país a 2050”, señaló.