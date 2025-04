Aurora Williams, ministra de Minería: El precio del cobre podría encontrar un nivel de soporte técnico en torno a los US$ 3,90 la libra"

Mientras desplegaba una intensa agenda en Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore, centrada en fortalecer los vínculos bilaterales y promover la inversión india en el sector minero chileno, la ministra del ramo, Aurora Williams, recibió la noticia del alza de aranceles de 10% a los productos provenientes de Chile, una medida que exceptuó al cobre y al litio.

Renuente a referirse al tema, la titular de la cartera detalló desde el gigante asiático que la moratoria temporal al cobre chileno se puede extender por hasta nueve meses, mientras dure la investigación de Estados Unidos.

“La no consideración del cobre (en los aranceles) guarda relación fundamentalmente con la investigación que está realizando el Departamento de Comercio de EEUU, la cual tiene un plazo de hasta nueve meses”.

- ¿Cómo afectará el alza de aranceles al comercio exterior chileno, que por ahora exceptúa al cobre y al litio?

- Estos son aranceles globales y la no consideración del cobre guarda relación fundamentalmente con la investigación que está realizando el Departamento de Comercio de EEUU, la cual tiene un plazo de hasta nueve meses. Al respecto, tanto el Presidente de la República, el canciller (Alberto van Klaveren) y el ministro de Hacienda (Mario Marcel), se han referido a este tema, destacando que ésta no es una medida que esté dirigida en particular a Chile.

Logros de la visita a India

En la visita de Estado a India, la jefa de la cartera sostuvo una reunión bilateral con su homólogo indio, el ministro de Minas, G. Kishan Reddy, en la que abordaron las prioridades compartidas en torno al desarrollo sustentable de los minerales esenciales para la transición energética.

La autoridad asiática manifestó interés en el desarrollo tecnológico de Chile en minería y la oportunidad de aprovechar esa experiencia en su país.

- ¿Qué logros obtuvo la minería chilena en esta gira a India?

- Entre los logros más importantes que hemos tenido, hay que destacar el mandato del Presidente Gabriel Boric en el sentido de iniciar las conversaciones para lograr un acuerdo de asociación económica integral que debe ser firmado durante el año 2025. Este acuerdo incluye al sector minero.

También destacar los encuentros que hemos tenido, en particular con el Ministerio de Minería de India, con un equipo de alto nivel que nos planteó las necesidades que tiene en materia minera. India es un país interesante para la provisión de minerales críticos. Ellos han creado una misión nacional de minerales críticos y en las conversaciones con el Ministerio de Minería de India hemos acercado posiciones respecto del interés que tienen en cobre, litio y molibdeno.

- ¿Hay posibilidades de abrir mercados o aumentar exportaciones?

- Existen espacios amplios para poder aumentar la demanda por minerales críticos y que sea Chile quien pueda satisfacer dicha demanda, considerando tres aspectos fundamentales.

Primero, el volumen que significa el mercado indio. Hoy día el uso per cápita de cobre es del orden de inferior a un kilo. Si consideramos los estándares que hoy día se manejan en otros países, el consumo per cápita puede llegar a cuatro kilos. Eso nos da un espacio de crecimiento importante para instalar minerales críticos en India.

En segundo lugar, el mercado manufacturero que está desarrollando India también es importante en el requerimiento de minerales críticos. Y en tercer lugar, el desarrollo tecnológico y la innovación que existe en este país que también demanda minerales críticos. Por lo tanto, estamos frente a grandes oportunidades para la minería chilena.

- ¿Qué minerales tienen más cabida en el mercado indio?

- Los minerales críticos que son considerados por India. Están el cobre y el litio como el gran conductor y el gran almacenador, necesarios para la transición energética, así como también el molibdeno, en donde hoy día India importa molibdeno chileno. Por lo tanto, desde el punto de vista de los minerales que nos están demandando, existe una variada gama, pero se destacan el cobre y el litio.

Estrategia Nacional del Litio

Este año es clave en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Por un lado, tal como ha señalado Codelco, la estatal espera que en septiembre se concrete el acuerdo con SQM.

También en los próximos meses se conocerá él o los socios de la estatal en Maricunga y el consorcio que desarrolle el proyecto litífero de Salares Alto Andinos de Enami.

Por el lado privado, queda la definición de cuáles serán los inversionistas en los llamados salares priorizados, es decir, aquellos donde se manifestó interés de parte de empresas y el gobierno activará contratos especiales de operación de litio o CEOL.

-¿Cuándo se conocerán los resultados de los socios estratégicos para los salares priorizados?

-Nos encontramos evaluando minuciosamente los antecedentes presentados por los titulares respecto a acceder a procedimientos simplificados y esperamos la segunda quincena de abril dar a conocer estos resultados.

Junto con dar a conocer a aquellos que cumplen con las condiciones y que han sido evaluados, hemos iniciado la consulta indígena necesaria para poder entregar CEOL.