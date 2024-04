Brazo minero del grupo Luksic invertirá US$ 7.500 millones en Chile y mira Canadá, EEUU, Perú y Argentina

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con un precio del cobre sobre US$ 4 por libra, el ánimo de los productores cupríferos como Antofagasta Minerals, el brazo extractivo del grupo Luksic, es auspicioso.

“Estamos muy concentrados en este ciclo, porque es muy importante ejecutar estas inversiones exitosamente: que la inversión esté dentro de sus presupuestos de capital; que cumplan los plazos de ejecución y los rendimientos previstos”. Iván Arriagada, presidente ejecutivo de la compañía, se refiere a los próximos tres años donde solo en Chile tienen proyectos que llevarán a la minera a subir escalones en el ranking de los 10 mayores productores de cobre del mundo.

“Si bien tenemos nuestras operaciones fundamentalmente en Chile, aspiramos a poder desarrollar y continuar creciendo en nuestro negocio en las Américas, que hemos definido como la zona donde vemos más atractivo hacer las inversiones”.

- ¿Cuánto suman las inversiones?

- En Nuevo Centinela, US$ 4.400 millones, Los Pelambres Futuro unos US$ 2 mil millones, más las operaciones normales para mantener las operaciones son unos US$ 7.500 millones en los próximos tres años. Con eso pasaríamos de producir 700 mil toneladas, que es donde nos hemos estado moviendo en los últimos años, a 900 mil toneladas.

- ¿Y la extensión de la vida útil de Los Pelambres (cuya licencia llega a 2035)?

- Son unos US$ 1.000 millones más. Pero necesitamos para eso tener un permiso y el plan es ingresar ese permiso en el transcurso de 2024. Esperamos que la tramitación de ese permiso pueda demorar dos años y al final de eso se estaría sancionando esa inversión. Se requiere todavía de un esfuerzo para obtener este permiso de extensión de vida útil (más allá de 2050) para entonces sancionar la inversión.

- Los US$ 7.500 millones son solo en Chile. ¿En qué otros países invertirán?

- El negocio del cobre es global y si bien tenemos nuestras operaciones fundamentalmente en Chile, aspiramos a poder desarrollar y continuar creciendo en nuestro negocio en las Américas, que hemos definido como la zona donde vemos más atractivo hacer las inversiones.





-Hoy están entre los 10 mayores productores de cobre. Si llegan a las 900 mil toneladas, ¿escalan al top 5?

- Probablemente algunos puntos nos vamos a mover, pero no sé (en qué lugar del ranking estará la compañía). Pero, efectivamente hay poco crecimiento en la producción de cobre. En el contexto actual, la minería del cobre es como la ley de gravedad: cae la ley y las operaciones van reduciendo su producción. Crecer en esta industria significa aumentar producción y, además, compensar la caída en la ley. Si uno observa los productores más grandes, hoy día es difícil crecer.

- ¿Por qué ustedes crecen donde otros no pueden hacerlo?

- Hemos podido movilizar estas inversiones porque tenemos la capacidad financiera, porque nuestras operaciones que están con niveles de eficiencia que permiten crecer y tenemos también los recursos mineros.

Arriagada agregó que en Chile tienen, además, dos proyectos de exploración para desarrollar después de 2030: Cachorro y Encierro, esta última con Barrick.

Perú: foco propio y apuesta a Buenaventura

- En Perú, es director en Buenaventura (donde compraron en diciembre de 2023 el 19%) junto al representante de la tercera generación, Andrónico Luksic Lederer. ¿Cuál es la estrategia?

- Tenemos un programa de exploración antes de Buenaventura, que significa que tenemos cierta propiedad minera, con 100 mil hectáreas de propiedad minera en Arequipa y en otras zonas que estamos explorando.

- ¿Y la apuesta por Buenaventura?

- Es consistente con nuestra estrategia: nos interesa poder desarrollar y crecer en nuestra actividad en las Américas y está dentro del ámbito geográfico que hemos definido como estratégico.

Buenaventura tiene una parte de la propiedad de Cerro Verde, que es una operación minera bien reconocida, y el resto de sus operaciones y proyectos han sido tradicionalmente productores de oro, pero con potencial de poder desarrollarse en el tiempo en cobre. Esas son las razones por las cuales hemos visto con interés participar en Buenaventura.

- ¿Y entrar directamente a la propiedad de Cerro Verde?

- No tenemos expectativas porque Cerro Verde es una empresa distinta. No tenemos información de que esté a la venta.

Argentina: Pachón

- ¿Y otro país de Latinoamérica?

- Donde ha habido un conjunto de proyectos mineros de los que se ha comenzado a hablar hoy día con más persistencia es en Argentina. Ahí ha habido cambios políticos importantes, como todos sabemos, y hay que ver en qué medida esos cambios que están ocurriendo ahí se van consolidando. Los plazos mineros son largos, pero el hecho de que existan seis meses de un ambiente más favorable a las inversiones, para nosotros es una buena señal.

- ¿Suficiente para entrar en Argentina?

- Argentina indudablemente es, en el largo plazo, una jurisdicción interesante. Ojalá que los cambios que han ocurrido den mayores certezas y estabilidad que permitan, efectivamente, el desarrollo del sector minero. Vamos a estar atentos a esas oportunidades.

- ¿Cuál es el depósito o proyecto de cobre que es la continuidad de Los Pelambres, pero en Argentina?

- Hay una mineralización al otro lado de la cordillera que se denomina Pachón (hoy de Glencore).

- ¿Y les interesa?

- Las posibilidades de encontrar blanco atractivo en Argentina es algo que vamos a observar y Pachón está incluido dentro de eso.

EEUU: Twin Metals

- ¿Cómo ven el desarrollo de Twin Metals (US$ 1.700 millones de inversión), en Minnesota, EEUU?

- El recurso minero es atractivo: hay sobre 1 billón de toneladas de mineral. Tiene una combinación entre cobre, níquel y minerales asociados al grupo de los platinos. La dificultad, obviamente, ha sido poder desarrollar este proyecto por consideraciones de permisos; las licencias que teníamos para parte del proyecto no fueron renovadas y estamos en tribunales haciendo valer nuestro legítimo derecho a su renovación.

Ahora, mientras eso ocurre, como teníamos más propiedad minera -no solo en las licencias que no fueron renovadas, sino que en otros sectores-, estamos viendo cómo reconfiguramos este proyecto para comenzar a hacer minería desde aquellos sectores donde las licencias están vigentes. Es una configuración distinta, es más pequeño, pero estamos reordenándolo para poder comenzar desde una zona diferente. Ese es el foco hoy. Ahora, este es un proyecto que tiene una gestación larga, hay que pensar que es un greenfield, todavía le quedan muchos años antes de poder empezar a producir efectivamente. Tenemos que configurar un modo de operación, hacer los estudios y después eventualmente obtener los permisos y construir. Por lo tanto, es una opción en nuestra cartera de proyectos de largo plazo.

- ¿Cuándo se haría? ¿En 10 años?

- Nos gustaría pensar que sí, que dentro del período de los próximos 10 años desarrollaríamos ese proyecto.

Lo que también se ha estado dando es que en países como EEUU hay una conciencia renovada respecto a la importancia de la minería y los metales críticos, particularmente considerando las demandas de la transición energética y también consideraciones de seguridad nacional.

- ¿Están viendo proyectos en otras zonas de Norteamérica?

- Siempre estamos buscando alternativas en el mercado del cobre, pero es poco usual encontrar oportunidades así, evidentes. Tenemos blancos de exploración principalmente en Minnesota. Pero sí puedo comentar lo que hacemos en Canadá, donde tenemos algunos proyectos de exploración o, más bien, blancos de exploración.





El “Más Narbona menos Craig” de Boric: “El Presidente dijo que consideraba que la minería era muy importante”

El brazo minero del grupo Luksic fue el centro de una noticia que trascendió el mundo minero y escaló a lo político. En su discurso de inauguración de la desaladora de Los Pelambres, el Presidente Boric hizo un llamado “a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”. El mandatario hacía alusión a los miembros del grupo Luksic -dueños del 60% de la mina a través de Antofagasta Minerals-, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, y no Narbona, por lo que habría sido un error en el apellido.

Testigo del incidente -que por varias semanas alimentó la especulación del público respecto a quién se refería Boric- el CEO de Antofagasta Minerals dijo que “yo no voy a comentar la frase del Presidente”, pero valoró el espaldarazo que entregó a la industria en esa ocasión. “El Presidente dijo que consideraba que la industria minera era muy importante para el crecimiento y la inversión en el país”. Pero no solo eso, añadió Arriagada, sino que el sector constituye un foco de innovación y en donde se prueban cambios de impacto nacional, como fue la introducción de las energías renovables o la desalinización.

Agregó que “si uno mira lo que ocurre y los desafíos que tiene el país hoy, es justamente que exista crecimiento, que exista inversión” y no sólo en el sector minero, ya que el país requiere de “tasas mejores de 3% (de expansión del PIB)” para su desarrollo. “El mundo empresarial tiene un tremendo espacio para contribuir en eso; empresas pequeñas, medianas, grandes y eso es lo que el país necesita”, expresó.



