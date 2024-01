Centros de estudios y expertos enjuician acuerdo Codelco-SQM: bueno para las empresas pero restringe actores en litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las grietas del acuerdo Codelco-SQM empiezan a aparecer mientras transcurren los días de suscribirse el deal el pasado 27 de diciembre. A las críticas de los senadores y diputados mayoritariamente enfocadas en por qué no se hizo una licitación internacional y al rol en el proceso de Julio Ponce, accionista de referencia de la minera no metálica y expresidente de la misma, se suman ahora otras provenientes de centros de estudios y expertos que se enfocan en si la asociación entre las dos firmas es lo mejor para el país.

El Instituto Libertad (RN), dirigido por Luis Pardo, planteó que el Memorándum de Entendimiento (MoU en inglés) reveló "un alto nivel de pragmatismo" y valoró como "positiva" la decisión del gobierno de impulsar una alianza público-privada entre Codelco y SQM, "en tanto permite asegurar un volumen de producción importante, aprovechando las instalaciones y el know how de SQM".

Para Iriarte, de Res Pública, ambas empresas se benefician. Este experto señala que, para la cuprífera estatal, "es el primer hito propiamente tal que puede ser considerado como un logro para Codelco en materia de litio". Y es que "la materialización de este acuerdo implica que la cuprífera estatal entra efectivamente al negocio".

En cuanto a SQM, el experto de Res Pública hizo ver esta minera privada "consolida su posición en la industria", dado es uno de los actores más relevantes en litio en el mundo y que tiene acumulado no solo el know how, sino que, además, tiene capacidad instalada para explotar el litio en el Salar de Atacama. "Esta evaluación va más allá de los retornos que tenga del acuerdo", explicó Iriarte.

El abogado minero Daniel Weinstein -socio de Urzúa Abogados- consideró que "el acuerdo entre SQM y Codelco despierta interrogantes sobre si esta era la mejor alternativa para Chile, independientemente de que pienso que, a nivel de empresas, fue un buen acuerdo para ambas".

¿Hay Empresa Nacional del Litio?

Según el Instituto Libertad, el acuerdo "se puede leer como una forma de encubrir la tácita renuncia a desarrollar una empresa nacional del litio: qué sentido tendría hacerlo, si la explotación de las mayores reservas de litio, cuyas pertenencias estaban en manos del estado a través de Corfo, quedarán comprometidas por los próximos 37 años para ser explotadas por la asociación Codelco y SQM".

Otro punto que pone sobre la mesa este think tank de centroderecha es que el acuerdo anunciado implica a su vez, un reconocimiento oficial del valor de las inversiones realizadas por SQM en el Salar de Atacama y de la tecnología desarrolladas por la minera privada para extraer y procesar litio. "Este reconocimiento consolida a SQM como el principal operador privado del litio en Chile, asegurándole un volumen de toneladas y un horizonte de explotación significativo (2060)", planteó el centro de estudios.

¿Lo mejor para Chile?

El empresario minero e histórico rival de SQM, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, planteó que Codelco pagó un precio caro por entrar al negocio del litio, que la minera no metálica se benefició en demasía y que, además, se limita la competencia en la zona.

El abogado Daniel Weinstein también pone énfasis en este último punto: a su juicio, la imposición del gobierno de una participación mayoritaria del Estado en los salares estratégicos "ha restringido la diversidad de actores en un mercado globalmente competitivo, pues hay empresas que no están dispuestas a ser socios minoritarios".

"Cabe preguntarse si se exploraron otras opciones que podrían haber maximizado aún más los retornos para el Estado". Y es que la posibilidad de "renegociar las condiciones con SQM más allá de 2030 o abrir el mercado a través de una licitación para más empresas, podría haber ampliado la competencia, incrementando la inversión, el empleo y los ingresos fiscales", enfatizó Weinstein. El resultado del deal es que, alertó, "hoy en día todo el mundo esta buscando litio, pero solo dos empresas -tres ahora con Codelco- están autorizadas para explotarlo" en Chile.

En igual sentido, el Instituto Libertad señaló que no hay detalles de cuál habría sido el costo/beneficio alternativo para el Estado de Chile si se hubiese renegociado los contratos de Corfo con SQM, ampliando sus plazos, versus la fórmula elegida"

Para el experto de Res Pública, hay un tema más de fondo: si la Estrategia Nacional del Litio es lo más adecuada para aprovechar el actual ciclo del litio, "en especial, la conveniencia de que el Estado tenga reservado el dominio del mineral y que los privados tengan una participación limitada por esta realidad, en contraste con lo que ha ocurrido con la minería del cobre, en donde la participación de los privados ha permitido que Chile sea el primer productor de cobre del mundo".

En la misma línea, el Instituto Libertad planteó que el modelo de explotación que propone el gobierno, generando sociedades a través de empresas estatales con participación mayoritaria, "no es el modelo que permite asegurar para Chile los máximos beneficios en la explotación de sus riquezas minerales, si es que el gobierno pretende aplicarlo en futuras asociaciones".

Tampoco se garantiza la salud de la cuenca. "La presencia de empresas públicas en una industria no es garantía de una mayor sensibilidad o capacidad en la preservación y protección del medio ambiente, pues los episodios de contaminación y destrucción de ecosistemas protagonizados por las empresas estatales indica lo contrario", concluyó el Instituto Libertad.