Corte de Apelaciones rechaza recusaciones del Gobierno y organizaciones contra ministro Jean Pierre Matus en caso Dominga

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las recusaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental -en representación del Comité de Ministros del Gobierno- y distintas organizaciones de la comuna de La Higuera en contra del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, redactor del fallo del caso Dominga que se revisa en el máximo tribunal.

Las acciones habían sido impulsadas a fines de mayo por la directora ejecutiva del SEA, junto a la ONG Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (Modema), Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, pertenecientes a la comuna de La Higuera. Todos apuntaron a declarar la inhabilidad de Matus por su vínculo de amistad con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a grupos que están a favor del proyecto minero-portuario de Andes Iron.

Sin embargo, la Quinta Sala del tribunal -integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Rodrigo Carrasco y el abogado integrante Jorge Benítez- consideró que las impugnaciones carecían de fundamentos, además de adolecer de una serie de "errores", como la extemporaneidad de su presentación y la falta de consignación de la suma de dinero a que se refiere el inciso primero del artículo 118 del Código de Procedimiento Civil.

"Sin perjuicio de los diversos errores de forma que adolecen las solicitudes formuladas (...), éstas deben ser desestimadas en atención a que, por una parte, no se ha indicado en lo absoluto cuál habría sido el 'beneficio de importancia' que habría recibido el Ministro señor Matus y que permitiría presumir empeñada su gratitud, como exige de maner explícita y directa el precepto, y porque los hechos en que se hace consistir la causal no la constituyen, desde que la amistad a que se refiere la ley lo es con la parte y no con el abogado de la parte", indica el fallo.

Cabe recordar que tras las recusaciones solicitadas, Matus presentó un escrito donde aceptó marginarse amistosamente, pese a enumerar una serie de "razones suficientes para desechar de plano la incidencia promovida". Así, dejó la decisión "salvo mejor parecer" de la Corte de Apelaciones.

Fuentes judiciales consultadas por DF explicaron que será la misma Tercera Sala la que decida finalmente, cuando se reúna, si Matus continúa o no en la revisión del caso, ante el fallo dado a conocer hoy y la determinación propia de Matus de aceptar las recusaciones.

La Corte Suprema revisa los recursos de casación presentados en diciembre de 2024 por el SEA y organizaciones de la sociedad civil, que buscan que se anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que declaró ilegal el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2023 y que le ordenó a la instancia ministerial realizar una nueva votación. El máximo tribunal no suspendió los efectos de la sentencia mientras resolviera el punto, por lo que el Comité de Ministros volvió a votar en enero de 2025.