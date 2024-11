Felipe Ibáñez compra más acciones de Sigdo Koppers en operación de casi $ 2.200 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El empresario Felipe Ibáñez, exsocio de la cadena de supermercados D&S (hoy Walmart Chile), se hizo con nuevas acciones de Sigdo Koppers (SK) para reforzar una posición de más de 8%.

Inversiones Gran Araucaria Dos, sociedad del family office Stars controlado por Ibáñez, adquirió poco más de 2 millones de acciones de SK (0,19% del total) en la última sesión bursátil de noviembre.

Esto significó un desembolso de $ 2.182 millones, y el resultado es que Ibáñez alcanza una participación de 8,37% en el grupo empresarial de productos y servicios para la minería e industria.

El monto transado del papel este viernes fue el mayor desde principios de julio, cuando Ibáñez desembolsó cerca de $ 3.300 millones para reforzar una posición que en aquel entonces se acercaba a 8%.

SK es controlado por las familias Aboitiz, Errázuriz, Matsumoto y Pavez. Sus acciones son de baja liquidez, con una presencia bursátil de 45%, versus el 100% que tienen las acciones IPSA.

La empresa hizo noticia esta semana, al desvincularse del sector automotriz después de casi cuatro décadas, con la venta de toda su participación en Astara.

Desafíos del momento

Cotizada actualmente en $ 1.045, la acción de SK muestra un declive de 18% en lo que va del año, pero un alza de 20% si se compara con su promedio de cinco años.

Los resultados a septiembre del grupo están a la baja este año por un deterioro generalizado en los números de sus filiales, a excepción de Enaex, donde Gran Araucaria Dos posee el 11,75% de la participación.

Las ventas de SK caen 5% a US$ 2.838 millones, el Ebitda baja 14% a US$ 376 millones y la utilidad neta desciende 55% a US$ 52 millones en el curso 2024, si se comparan con el acumulado a septiembre de 2023.

Credicorp Capital, uno de los pocos agentes de la plaza local con cobertura oficial sobre SK, sostuvo a finales de septiembre que "la evolución favorable del sector minero y los precios del cobre podrían ser catalizadores positivos para la empresa".

Sin embargo, en aquel entonces los analistas consignaron que "preferiríamos esperar" antes de poner cualquier ficha en el holding, para el cual tienen una recomendación de "subretorno".

"Seguimos cautos respecto de los niveles de apalancamiento, ya que los gastos financieros podrían presionar la última línea", dijeron Gabriel Pérez y Mariane Goñi en el Andean Investor Guide 2025 de Credicorp.