LyD cuestiona efectividad de los fondos del royalty minero y advierte que la actividad del sector bajó en tres regiones

Uno de los fundamentos del royalty es recaudar recursos para impulsar la diversificación productiva en las zonas mineras y si se acaba el cobre, tener una industria robusta que sustituya a esa actividad. En regiones no mineras, la idea es que los recursos que vienen de ese rubro impulsen el desarrollo en otras áreas. ¿Se han cumplido estos objetivos? No, concluyó el think tank Libertad y Desarrollo (LyD), tras analizar 15 años de implementación de este tributo a la principal actividad del país.

El centro destacó que resulta relevante hacer esta evaluación porque el 1 de enero de 2024 partió un nuevo impuesto a la actividad minera y en 2025, empieza a operar el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que va tanto a zonas mineras como no mineras.