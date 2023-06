Máximo Pacheco: “Seríamos una empresa extraordinariamente miope" si Codelco no entrara al negocio del litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Codelco gana al día, en un año difícil como fue 2022, utilidades antes de impuestos por US$ 16 millones. O sea, el Ebitda de Codelco es casi US$ 1 millón por hora. Esta empresa tiene absolutamente todas las condiciones para enfrentar este desafío. Lo ha hecho en el pasado con otras asociaciones, lo ha hecho con tremendos proyectos, y, en definitiva, lo vamos a hacer bien ahora también”. Así respondió Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, a las inquietudes de los senadores de la Comisión de Minería y Energía sobre el rol de la estatal en la Estrategia Nacional del Litio.

En dicha instancia, afirmó que “Codelco es vista a nivel internacional con admiración. Es una empresa reputada, prestigiada, reconocida como líder en la producción de cobre y ahora, además, le muestra al mundo que quiere ser aún más robusta, con una contribución mayor aún a la transición energética, de la mano del litio y el cobre”.

“No tengo ninguna duda de que el cobre y el litio van de la mano. Seríamos una empresa extraordinariamente miope si, como la mayor productora de cobre del mundo y una de las compañías mineras más respetadas, dejáramos pasar esta oportunidad que significa el litio para Chile y para Codelco”, complementó.

En esa misma línea aclaró que la cuprífera no es una empresa financieramente vulnerable como han planteado algunos sectores. Sí recordó que el Estado históricamente retiró 100% de sus utilidades, obligándola a financiar su crecimiento con deuda. Esto cambió con el actual gobierno, que el año pasado autorizó a la compañía a retener 30% de sus utilidades. En paralelo, mencionó que el mercado financiero internacional “mira a Codelco como una empresa extraordinariamente atractiva”, lo que quedó demostrado en enero pasado cuando la compañía emitió bonos por US$ 900 millones en Nueva York y hubo disposición a prestar diez veces ese monto.

Avances en Atacama y Maricunga

En específico sobre la negociación iniciada recientemente con SQM en el Salar de Atacama, comentó que la Corporación ya está siendo acompañada por uno de los grandes bancos de inversión del mundo y prestigiosos estudios de abogados chilenos e internacionales. “Vamos a sentarnos a la mesa en muy buenas condiciones para negociar algo que le haga muy bien a Codelco y a Chile. ¿En qué plazos? Creo que vamos a saber lueguito si esto vuela o no vuela. Aquí no nos vamos a empantanar durante años a ver si hay espacio o no para un acuerdo”, describió.

Sobre el trabajo en el Salar de Maricunga, precisó que, ya finalizada la exploración, la compañía está en condiciones de evaluar qué proyecto se puede plantear en ese lugar. “Varias empresas se nos han acercado para hacer cosas con nosotros y tenemos una lista corta de aquellos con los cuales vamos a emprender este negocio. Espero que, en relación a Maricunga, podamos dar noticias sobre el modelo de negocio durante este año”, adelantó.

Relación con comunidades

Respecto a la relación con las comunidades, Pacheco comentó que ayer se reunió con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades de Alto Loa, y que antes lo hizo con comunidades colla de Maricunga, a las que volverá a visitar próximamente, y a todos quienes les planteó su intención de corregir las cosas que se hayan hecho mal en el pasado.

“Todos los estudios de imagen dicen que Codelco es por lejos la empresa más valorada y respetada por la opinión pública. Pero algo pasa que eso no es lo que sienten las comunidades donde estamos. Perciben que hay mucha deuda pendiente, que no hemos hecho bien ese trabajo, y eso tenemos que corregirlo y lo vamos a corregir, porque lo merecen ellos y también Codelco. Esta es una oportunidad para hacer una minería distinta, con respeto al medioambiente y amigable con las comunidades”, reflexionó.

En todo caso, Pacheco subrayó que él “no calificaría la relación con las comunidades en Maricunga como una relación conflictiva, pues existe una relación de diálogo abierta”.