Minera Aclara reformula proyecto de tierras raras en Penco y lo reingresa a trámite ambiental

Tras cesar su tramitación ambiental en julio del año pasado por haber omitido seis naranjillos en su reporte ambiental, Minera Aclara anunció el reingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de tierras raras limpias en Penco de US$ 130 millones ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío.

El denominado “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras” es el primero en Chile dedicado a la producción de estos minerales críticos, esenciales para el desarrollo de la electromovilidad y energías limpias. Además, "Aclara continuará aprovechando la experiencia y el apoyo de Grupo CAP como socio estratégico a lo largo del proceso de obtención de permisos", agregó la firma.

Y es que en marzo de este año, el Grupo CAP anunció la inversión de US$ 29,1 millones en la adquisición de 20% de la filial de Aclara en Chile, en tres pagos: US$ 9,7 millones al cierre de la transacción, US$ 12,5 millones en enero de 2025 y US$ 6,9 millones en enero de 2026. Además, el acuerdo considera la opción de invertir otros US$ 50 millones por un 20% adicional de Aclara en Chile y una opción a tres años para invertir hasta 19,9% en Aclara Resources, matriz de la compañía con base en Canadá.

Junto a lo anterior, Grupo CAP inyectará US$ 3 millones en una nueva alianza con Aclara, REE Alloys SpA, en la que ambas partes serán dueñas en partes iguales y desarrollarán productos de valor agregado en base a aleaciones de hierro y tierras raras, las cuales se usan como materia prima para la fabricación final de magnetos permanentes.

Proyecto acotado

La compañía canadiense dijo que este EIA "presenta un proyecto más acotado, pero más sólido, que mantiene los atributos del anterior como el uso de aguas 100% recicladas, la revegetación con especies nativas y la generación estimada de más de 2 mil puestos de trabajo directos e indirectos". La firma dijo que adoptó un enfoque "activo" para proteger "las especies nativas a través de un programa destinado a distribuir un número significativo de naranjillos y otras especies nativas a organizaciones sociales en la región y en otras zonas de Chile, con el fin de aportar a su conservación".

Aclara informó que completó con éxito el rediseño técnico del proyecto, y anunció que este EIA aborda eficazmente los comentarios y observaciones de los organismos con competencia ambiental y de la ciudadanía.

Sobre la base del nuevo diseño técnico del proyecto y los comentarios de la comunidad, el Estudio de Impacto Ambiental incluye mejoras como el compromiso con la protección del bosque nativo y la revegetación de más de 100 hectáreas con especies autóctonas. En tanto, la empresa asume el compromiso de abastecer el 100% de las necesidades hídricas del proyecto con agua reciclada.

José Augusto Palma, vicepresidente ejecutivo de Aclara, comentó que el ingreso del EIA “es un hito importante para todos, que culmina una revisión detallada del proyecto orientada a incorporar considerables mejoras técnicas enfocadas en la sustentabilidad, así como la invaluable retroalimentación de la comunidad de Penco”.

Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo CAP, comentó que “tenemos un proyecto innovador, sustentable y limpio, con el potencial de convertir a Chile en un proveedor estratégico de tierras raras; materiales indispensables para la electromovilidad, la transición energética y la descarbonización. Esta es una gran oportunidad para Penco y su comunidad, y para Chile en el camino hacia el desarrollo sustentable. Como Grupo CAP, aspiramos a ser líderes en la producción de materiales críticos para la descarbonización, y este proyecto es un nuevo paso hacia ese objetivo".

La compañía espera que el EIA esté sujeto a un período de evaluación de aproximadamente 18 meses y compromete su asistencia al SEA durante el curso de su evaluación y revisión.

Entre los cambios, Aclara ha puesto en marcha un plan de restauración de bosque nativo. El plan busca distribuir un aproximado de 8 mil unidades de naranjillos, seguidos de otras especies como el queule y el pitao, tanto en la región del Biobío como en otras zonas del país.