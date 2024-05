PwC: Por décadas no ha habido una visión clara sobre la importancia de la minería del cobre en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Inversiones, permisos, visión, competitividad: ninguno de los temas clave de la minería dejó de ser abordado por Germán Millán, socio líder de Minería de PwC Chile. El más candente: el rally del precio del cobre, donde el experto advierte una alta volatilidad debido a un déficit estructural que se mantendrá por una década.

- ¿Comparte la idea del Presidente Boric de que tras la aprobación del royalty minero se destrabaron las inversiones?

-El riesgo que representó el royalty minero por varios años fue mitigado al cerrarse la discusión. La fórmula del royalty acordada es en la actualidad una de las variables que los inversionistas -especialmente los extranjeros- toman en cuenta como parte de sus vectores de evaluación. Esto puso a Chile en el rango más alto de impuestos de este tipo. Pero ya no representa un riesgo relevante como lo era hasta hace poco tiempo.

“Es evidente que un gerente australiano maneja a sus obreros de una manera bien diferente a cómo lo hace un gerente chileno”.

Sin embargo, el conjunto de riesgos que los inversionistas toman en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de inversión contempla muchas otras dimensiones. Éste no es un problema unidimensional. No es razonable pensar que al cerrarse la discusión del royalty, los inversionistas dejarán de considerar riesgos tales como las leyes decrecientes de nuestros depósitos, la baja productividad del país, la tardanza en la obtención de permisos ambientales o sectoriales, la competitividad logística, las rigideces en el mercado laboral, o tantas otras dimensiones.

- El presidente de BHP Américas planteó que la reforma de los permisos era el factor de crecimiento más importante para la industria en 50 años. ¿Es así?

-Es un factor central en un momento clave del desarrollo de la minería chilena, y de los minerales críticos en particular. La ventana de oportunidad que minerales como el cobre y el litio tienen esta década es probablemente única. Y las dificultades para los proyectos que la falta de agilidad en los permisos genera son cruciales. Cualquier proyecto que tome entre cinco y 10 años de tramitación de permisos corre el riesgo de perder la ventana. Y por lo tanto, queda cuestionarse si vale la pena avanzar con él. Si esto no es una prioridad para la administración (actual, pasada o futura), dudo que haya muchos otros aspectos de nuestro desarrollo económico y social que tengan una prioridad superior.

Germán Millán, socio líder de Minería de PwC Chile.

-¿Por qué cuesta tanto hacer proyectos mineros?

-Aquí en este país hay dificultad para hacer proyectos de cualquier cosa, por algo se habla tanto de la permisología. En un estudio con el Consejo Minero mostramos que si bien nos demoramos mucho en los permisos, para hacer los proyectos no somos tan malos.

En general, Chile como que se gastó toda la punta del lápiz en estudiar el permiso y cuando por fin te dan el permiso, se lanzan con todo y lo hace más o menos rápido.

Pero yo veo un problema más estructural, más de fondo. Lo que estamos viendo es el resultado desfasado de lo que ocurre en un país cuando no se preocupa de la inversión: el efecto no es inmediato, pero al cabo de un tiempo te das cuenta que estructuralmente la actividad decae.

-¿Y la competitividad? ¿Sigue en baja?

-En eso convergen un montón de factores: financieros, repartición de dividendos, tasas de royalty, de impuestos, pero uno de los factores que tenemos en Chile en general y afecta a la minería y a otros sectores mucho más fuerte es el tema de la productividad. Ése es uno de los grandes temas que tiene que resolver Chile, que está vinculado a su sistema educacional, a la manera que se hace empresa, en que se hace gestión de empresas y no solamente estamos hablando de la clase trabajadora, estamos hablando de la productividad de las gerencias de las empresas.

Es una fantasía que el obrero chileno sea menos productivo que el obrero australiano o canadiense, pero es bien evidente que un gerente australiano maneja a sus obreros de una manera bien diferente a como lo hace un gerente chileno. Entonces, es un tema de productividad a todos los niveles.

-El precio del cobre está superando los cuatro dólares por libra. ¿Este promedio se mantendrá el resto del año?

-PwC no realiza proyecciones de precios de los commodities, y menos aún en el corto plazo. Sí podemos afirmar que en este mercado existen presiones estructurales causadas por una demanda creciente relacionada con la transición energética y una serie de incertidumbres por el lado de la oferta (por ejemplo, Codelco con producción a la baja, un gran proyecto detenido en Panamá, incertidumbre en la demanda por infraestructura en China, etc). Y por lo tanto, seguimos sosteniendo que los próximos años deberían ver una volatilidad en los precios de los minerales críticos en general, y el cobre en particular.

En nuestro estudio de minería dijimos que hay un déficit estructural que va a durar, por lo menos, una década.

-¿Por qué si hay necesidad de cobre, hay pocos proyectos?

-Por muchas décadas no ha habido una visión clara, consensuada, sobre la importancia de la minería del cobre en Chile. Esto no es muy popular decirlo, pero la última gran definición de lo que era el cobre para Chile fue en el gobierno de Allende. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero después de eso, en el año 1971, ¿qué visión tan clara y nítida sobre la industria del cobre ha habido? Ninguna. Ese es el punto.