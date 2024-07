AMD sube en bolsa tras elevar sus proyecciones de ventas gracias a la mayor demanda por chips de IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de Advanced Micro Devices subieron después de que el fabricante de chips publicara un optimista pronóstico de ingresos, subrayando que sus nuevos procesadores de Inteligencia Artificial (IA) están impulsando el crecimiento.

Los ingresos serán de aproximadamente US$ 6.700 millones en el tercer trimestre, dijo la compañía en un comunicado este martes. Los analistas estimaban una media de US$ 6.620 millones. Los resultados del segundo trimestre también superaron las proyecciones y la compañía elevó su pronóstico para los llamados aceleradores de IA: chips utilizados para desarrollar modelos de IA.

Las acciones de la compañía subieron alrededor de 6,5% en las operaciones extendidas tras el anuncio. Anteriormente habían cerrado a US$ 138,44 en Nueva York, un retroceso de 6,1% en el año.

Producto estrella

Las perspectivas sugieren que AMD está avanzando en acortar la ventaja de Nvidia, que domina el mercado de aceleradores. Nvidia ha capitalizado el auge de la demanda para disparar el precio de sus acciones durante el año pasado, convirtiéndose en el fabricante de chips más valioso del mundo. Ahora AMD busca avanzar con su propia línea, llamada MI300.

La directora ejecutiva Lisa Su dijo este martes que AMD espera generar más de US$ 4.500 millones en ventas con sus productos MI300 este año. Esta cifra supone un aumento respecto de una meta anterior de US$ 4 mil millones, aunque las estimaciones de los analistas se han acercado más a los US$ 5 mil millones.

Los ingresos de MI300 superaron los US$ 1.000 millones en el segundo trimestre y la compañía se comprometió a implementar nuevos procesadores de IA una vez al año, un hito clave.

"Continuamos acelerando nuestra tracción en IA", dijo durante una conferencia telefónica con analistas. Los clientes empresa y de computación en la nube están adoptando los productos Instinct MI300X de AMD, dijo. Y la demanda está aumentando para sus negocios tradicionales de servidores y computadoras personales.

Resultados trimestrales

Los ingresos de AMD en el segundo trimestre aumentaron 8,9% a US$ 5.840 millones, superando una estimación de US$ 5.720 millones. Las ganancias crecieron a US$ 0,69 por acción, en comparación con una proyección de US$ 0,68.

AMD es el rival más cercano de Nvidia en el mercado de aceleradores, pero todavía está por detrás por un amplio margen. La esperanza es una captar un mayor parte del dinero que los operadores de centros de datos como Microsoft y Meta Platforms están invirtiendo en la creación de herramientas de IA.