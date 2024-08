Dell informa ingresos mayores a lo esperado gracias a fuertes ventas de servidores para IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dell Technologies informó ingresos mejores de lo esperado debido a un aumento en las ventas de sus servidores para manejar cargas de trabajo de Inteligencia Artificial (IA).

Los pedidos de servidores optimizados para IA ascendieron a US$ 3.200 millones en el segundo trimestre fiscal, frente a los US$ 2.600 millones del período anterior, dijo Dell este jueves en un comunicado. La cartera de ventas del equipo era de US$ 3.800 millones, y la cartera de acuerdos era "varios múltiplos" de eso, dijo el director de operaciones, Jeff Clarke, en el comunicado.

La mayor parte del negocio de servidores de IA se concentra en proveedores de servicios en la nube más pequeños, pero las empresas y los gobiernos son una creciente oportunidad, dijo Clarke en una conferencia telefónica con analistas después de los resultados.

Los ingresos aumentaron 9% a US$ 25 mil millones en el período que finalizó el 2 de agosto. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 24.500 millones, según datos compilados por Bloomberg. Las ventas en la unidad que incluye los servidores fueron de US$ 11.600 millones, en comparación con la proyección promedio de US$ 10.900 millones.

En el tercer trimestre fiscal, Dell espera ventas de alrededor de US$ 24.500 millones, en línea con las estimaciones de los analistas.

Las acciones subieron alrededor de 3% en las operaciones extendidas, recortando avances previos de hasta 8,7% después de que los ejecutivos proporcionaran su pronóstico en la llamada. La acción ha subido 45% este año.

La empresa de tecnología de hardware con sede en Texas ha disfrutado de un renacimiento del interés de los inversores durante el pasado año debido a sus servidores de IA de alta potencia. Aún así, existe creciente preocupación sobre la rentabilidad de los equipos vendidos por Dell y pares como Super Micro Computer y Hewlett Packard Enterprise porque requieren costosos chips de computadora fabricados por compañías como Nvidia.