Filial estadounidense de Stoli Group, dueña de la popular marca de vodka, se acoge a protección por quiebra

La filial estadounidense de Stoli Group, propietaria de la popular marca de vodka Stoli y del bourbon Kentucky Owl, se declaró en bancarrota.

Stoli Group (USA) y una empresa afiliada solicitaron protección judicial el miércoles en Texas, declarando más de US$ 100 millones en activos y entre US$ 50 millones y US$ 100 millones de pasivos, según su inscripción al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

La compañía posee una docena de marcas de vinos y licores, incluyendo Stoli, que se destila en Letonia, según el sitio web de Stoli Group. También es dueña de Elit vodka, Bayou brand vodka, Villa One tequila y el vino Achaval Ferrer.

Kentucky Owl produce whiskies en diferentes rangos de precios, incluyendo lotes especiales de bourbon que comienzan en US$ 400 por botella.

Dificultades financieras

Según documentos judiciales presentados junto con la petición de bancarrota, Stoli Group está “experimentando dificultades financieras”. El Capítulo 11 permite a las empresas continuar operando normalmente mientras trabajan en un plan con sus acreedores para reestructurar sus finanzas.

Stoli Group es por lo menos el segundo gran productor de bebidas alcohólicas que solicita protección bajo el Capítulo 11 este año.

En julio, Vintage Wine Estates, una de las mayores productoras de vino de Estados Unidos, también se declaró en bancarrota, citando una caída en la demanda de vino tras los confinamientos de la era pandémica.