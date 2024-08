Intel anuncia el recorte de un 15% de su fuerza laboral y anticipa ingresos menores a lo esperado este trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Intel anunció el jueves que los ingresos del tercer trimestre serán mucho menores de lo esperado por los analistas y anunció amplios recortes de empleos. Las acciones cayeron más del 13% en las negociaciones tras el cierre del mercado.

Las ventas para el trimestre actual serán de entre US$ 12.500 millones y US$ 13.500 millones, dijo la compañía el jueves. Los analistas habían proyectado US$ 14.380 millones en promedio, según datos compilados por Bloomberg. Intel tendrá una pérdida de 3 centavos por acción, excluyendo ciertos artículos, frente a las expectativas de una ganancia de 30 centavos.

Intel dijo que planea recortar más del 15% de su fuerza laboral de alrededor de 110.000 personas. También suspenderá los pagos de dividendos a los accionistas a partir del cuarto trimestre y continuará hasta que "los flujos de efectivo mejoren a niveles sosteniblemente más altos", según el comunicado.

El CEO, Pat Gelsinger, a pesar de un enorme plan de gasto para devolver a Intel su prominencia en la industria, está luchando por mejorar los productos y la tecnología de la compañía lo suficientemente rápido como para retener a los clientes.

"Los ingresos no están donde queremos que estén", dijo el director financiero Dave Zinsner en una entrevista. "Las finanzas no estaban donde queremos que estén". Los recortes de empleo eran necesarios “para llevarnos a un lugar donde tengamos un modelo más sostenible para el negocio en el futuro”.

En el segundo trimestre, la compañía obtuvo una ganancia de 2 centavos por acción, excluyendo ciertos artículos, y unos ingresos de US$ 12.800 millones, un 1% menos. Los analistas habían estimado una ganancia de 10 centavos por acción y unas ventas de US$ 12.950 millones. Wall Street proyecta un modesto aumento en las ventas generales este año a partir de 2024, lo que aún deja a la compañía más de 20 mil millones de dólares por debajo de su máximo en 2021.

Los competidores que se especializan en inteligencia artificial están conquistando a algunos de los clientes de Intel. Nvidia Corp. ahora tiene más del doble de ventas trimestrales de su antiguo némesis. Los inversores valoran a Advanced Micro Devices Inc., que también dirige desde hace mucho tiempo, en más de US$ 100 mil millones, y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. es ampliamente reconocida por tener la mejor producción de la industria.

Gelsinger sigue confiando en que Intel va por el camino correcto a largo plazo. Ha argumentado que la fabricación vital de Intel está en camino de alcanzar y superar a la de sus rivales y eso atraerá a clientes externos y justificará la serie de nuevas plantas que Intel está construyendo.