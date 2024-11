Estreno de nuevo juego Pokémon de Nintendo supera al exitoso debut del fenómeno Pokémon Go

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los ingresos iniciales del nuevo juego Pokémon móvil de Nintendo superan en más de 70% a los que generó Pokémon Go en su lanzamiento. Aun así, puede que no sea el éxito de taquilla que la empresa necesita para revertir las persistentes caídas de ventas.

Pokémon Trading Card Game Pocket recaudó alrededor de US$ 101 millones y acumuló más de 38 millones de descargas en sus primeros 25 días, según la empresa de análisis Apptopia. Por su parte, Pokémon Go generó aproximadamente US$ 59 millones en el mismo período después de su debut, en 2016.

Aún así, será un desafío igualar el éxito a largo plazo de Pokémon Go, el primer juego de su tipo para Nintendo y el cocreador Niantic, que ganó popularidad al convertir la búsqueda de personajes en realidad aumentada en una experiencia social para jugadores.

"Es muy poco probable que sea tan grande como Pokémon Go, que genera alrededor de US$ 1.000 millones al año", dijo en un correo electrónico el analista de Wedbush Securities, Michael Pachter. "Nintendo obtiene 32% de las ganancias y es probable que las ganancias no superen los US$ 250 millones anuales", añadió.

Débiles ventas

Nintendo informó a principios de este mes que sus ventas disminuyeron por quinto trimestre consecutivo y recortó sus perspectivas para todo el año, citando débiles ventas de software y baja demanda por su consola de juegos Switch.

Los juegos móviles virales de Pokémon han ayudado a su línea superior en el pasado. Pokémon Go ha generado más de US$ 5 mil millones en compras dentro de la aplicación desde su lanzamiento en 2016, según datos de Apptopia. En una presentación de 2017, Nintendo atribuyó un impulso en las ventas al éxito del título.

Si bien Pokémon TCG Pocket es un juego gratuito, también cuenta con una suscripción premium mensual de US$ 10 y una moneda propia que permite a los usuarios comprar paquetes de cartas virtuales y accesorios.

Líder en desacargas

No todos los jugadores están dispuestos a pagar por estos extras. "Hay algo en las aplicaciones por lo que no quiero pagar", dijo Noah Eiseman, un usuario diario del juego. "No he sentido la presión todavía, pero también he estado coleccionando cartas y no luchando en línea".

El nuevo título, desarrollado conjuntamente por DeNA y Creatures, alcanzó el número uno en la categoría de aplicaciones de juegos de cartas tanto en Google Play como en la App Store de Apple, superando a juegos populares como UNO de Mattel y Hearthstone de Activision Blizzard.