José Orlandini, en su primera carta como presidente de Sonda advierte compleja situación económica, pero "alto dinamismo" en rubro tecnológico

En abril, José Orlandini cumplirá su primer año como presidente de Sonda tras la salida de Andrés Navarro. Aún así, conoce a la tecnológica como la palma de su mano porque trabaja allí desde 1985. Esta es la primera vez que se dirige a los accionistas, en una carta marcada por un convulso 2023, pero que destaca el buen desempeño que tuvo la empresa.

"2023 fue un año marcado por las guerras en Medio Oriente y Europa del Este, por los altos niveles de inflación, los efectos del calentamiento global y el bajo ritmo de crecimiento de la economía mundial. Y este año 2024 también comienza con varias interrogantes", apuntó el presidente de Sonda.

Bajo ese contexto, José Orlandini destacó que por lo pronto, será un año con un récord de elecciones en 60 países, entre ellas la de Estados Unidos, además que los conflictos y guerras no parecen tener una solución en el corto plazo. Respecto a nuestra región, el presidente de Sonda sostuvo que "económicamente, la situación en Latinoamérica también se ve compleja".

Sin embargo, expresó que mira con optimismo el futuro de Sonda. "La evolución de nuestro negocio y de nuestro rendimiento: la transformación digital no se detiene. Incluso cuando las economías pasan por momentos difíciles en algunos países de la región, ningún reporte de servicios de tecnologías de información pronostica un escenario que no sea de alto dinamismo y crecimiento del negocio en el futuro previsible".

Desempeño de Sonda

Para respaldar su diagnóstico, Orlandini destacó que al término de 2023 Sonda obtuvo ingresos consolidados por US$ 1.482 millones, un 21,3% respecto al período anterior, producto de un mejor desempeño de los 12 países en que opera. Mientras que el EBITDA fue de US$ 143 millones, lo que representa un crecimiento de 3,7% con respecto a 2022. En tanto, la ganancia neta llegó a los US$ 44 millones, lo que constituye un crecimiento de 7,5%, con respecto al ejercicio pasado.

"Las oportunidades de nuevos negocios (o pipeline) alcanzaron los US$ 4.836 millones, lo que confirma nuestro optimismo en el futuro", aseveró.

Sobre su proyecto ligada a las startups, el presidente de Sonda contó que en 24 meses armaron un "robusto ecosistema" de más de 60 startups de todo el mundo, para comenzar a implementar soluciones por verticales por industria. "Esto nos permite tener una oferta completa y eficiente para nuestros clientes", manifestó.

Y remató que su compromiso es seguir siendo un "actor relevante" en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.