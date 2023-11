La investigación de la CMF y el informe del fiscal que determinaron la multa a Matías Videla por comprar acciones de Cencosud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El 29 de septiembre se emitió la resolución mediante la cual la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de UF 15.000 al ahora exgerente general de Cencosud, Matías Videla, acusándolo de uso de información privilegiada, debido a que el ejecutivo compró acciones del retailer mientras éste mantenía un hecho esencial reservado por las negociaciones para adquirir la cadena brasileña Torre y Cía, transacción que nunca llegó a concretarse.

La multa, no obstante, se gestó durante todo 2023 al interior del regulador. A través de una solicitud de transparencia, DF accedió a una carpeta de documentos que retrata el proceso que acabó con el ejecutivo de origen argentino sancionado.

Según el expediente, las alarmas de la CMF se encendieron el 19 de enero y, el 25 de ese mes, la entidad ofició a Santander Corredores de Bolsa para obtener antecedentes del paquete accionario adquirido por Videla.

“La CMF estará de acuerdo en que alguien que quiere obtener beneficios vulnerando la ley, normalmente se procurará mecanismos para tratar de evitar que su ardid sea descubierto”, dijo la defensa del ejecutivo al regulador. El exgerente general de Cencosud, Matías Videla.

Luego de dos citaciones a las que no asistió, el regulador tomó la declaración de Videla, quien posteriormente, representado por el abogado José Miguel Ried, hizo sus descargos y se apoyó en cuatro ejecutivos de Cencosud, quienes dieron su testimonio a favor del exgerente general. En su declaración, Videla señaló que sus inversiones en Cencosud -parte de un programa de compensación-, ascendían a US$ 1 millón aproximadamente. “Fuera de las acciones que he recibido de Cencosud, una sola vez hice inversión adicional”, dijo al regulador.

Pero finalmente, el 7 de julio, un informe del fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes -el mismo que hoy está en el ojo de la investigación interna tras el caso Audios-, desestimó los argumentos de la defensa.

El informe de Montes

Uno de los planteamientos de Videla fue que, en realidad, la adquisición de Torre y Cía. no contaba con el carácter necesario para constituir un verdadero hecho reservado. Los ejecutivos que declararon sostuvieron que la razón por la que se tomó esta decisión fue porque los brasileños lo solicitaron, ya que eran propietarios de solo una parte de una cadena más grande y, por ende, temían ser tildados de “traidores” por sus socios.

Además, dijeron que a fines de abril ya estimaban que era poco probable que se concretara la adquisición.

No obstante, el 5 de mayo, el directorio de Cencosud extendió el período de reserva. Videla compró las acciones el día 13 de ese mes. Fue por esto que Montes no tomó en cuenta lo planteado por la defensa.

“Fue la misma Sociedad, a través de su órgano de administración, la que otorgó el carácter de reservado a la información, a modo de evitar, entre otros, cualquier afectación a su interés social”, escribió el fiscal.

Por esto, dijo que “más allá de las apreciaciones que pudiesen tener terceros, es finalmente el directorio de la Sociedad el que se encuentra facultado para determinar, con base a su criterio”, si los hechos ameritan ser reservados.

La CMF también entregó una presentación realizada por el directorio de Cencosud de marzo de 2022, donde se aludía al negocio de Torre. En una diapositiva, la firma ligada a los Paulmann revela que, hasta ese mes, pretendía cerrar la adquisición la segunda semana de mayo y que estaba considerando sumar a otro socio de la franquicia en la transacción. “Son 11 tiendas con ventas por 600 millones de reales (unos US$ 122 millones). Estamos evaluando si es de interés incluirlo. Esto podría atrasar el calendario”, dice la presentación.

Montes también respondió con dureza al argumento de Videla de que había actuado con “transparencia y buena fe”, comprando las acciones a su nombre, en la bolsa y a través de un corredor de valores, informando a Cencosud y la CMF.

“Dichas actuaciones corresponden a lo que es mínimamente esperable en el marco de una función y acción particularmente regulada, lo que, de todas formas, no desvirtúa el incumplimiento observado al no inhibirse de adquirir acciones estando en posesión de información privilegiada”, retrucó el informe.

Finalmente, calculó que, entre que vendió y compró las acciones, el precio promedio se elevó un 18,59%, algo que luego no sería incluido en la resolución sancionatoria.

Los descargos del ejecutivo y la respuesta al fiscal Montes: “El precio de Cencosud no se habría visto afectado”