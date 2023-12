Parque Arauco y Falabella retoman una vieja conversación y negocian la compraventa del Open Plaza Kennedy

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Es una posibilidad que se viene evaluando casi desde que, en diciembre de 2019, el Grupo Falabella inauguró el Open Plaza Kennedy (OPK). Basta con cruzar la calle para pasar del Parque Arauco al mall vecino y es por eso que hace años se han evaluado fórmulas para conectarlos.

Una conversación que, en el contexto del plan de venta de activos de Falabella, inevitablemente volvió a abrirse.

Al menos cuatro fuentes han confirmado a Diario Financiero que la cadena de centros comerciales ligada a la familia Said está en negociaciones para quedarse con el OPK.

Todavía, eso sí, el trato no se cierra y, entre otros, aún falta por definir el precio que, según conocedores, podría variar entre los US$ 150 millones y US$ 200 millones.

La venta de activos de Falabella

Acomplejada por una racha de malos resultados, que se ven reflejados en una caída sostenida en sus ingresos y una alta deuda financiera neta que, a septiembre de 2023 representaba 8,2 veces su Ebitda, Falabella respondió al mercado con un plan de venta de activos por hasta US$ 1.000 millones.

Junto con ese último reporte de resultados, ejecutivos del retailer ligado a los Solari y Del Río, revelaron que dicho plan incluía algunos Open Plaza, la cadena de centros comerciales que el grupo creó para sacarle provecho a sus activos inmobiliarios.

Estos se diferencian de su filial Mallplaza, donde la empresa comparte la propiedad con otros accionistas, como las familias Fürst y Müller.

De hecho, uno de los recientes anuncios de Falabella fue que traspasará los 11 Open Plaza que tiene en Perú a la misma Mallplaza, algo que, apuesta el mercado, se hará a través de un aumento de capital de la filial, lo que le permitiría al holding disminuir su participación en la cadena de centros comerciales, sin perder el control de la misma. Esa operación fue estimada por JPMorgan en unos US$ 400 millones.

Santander fue el banco de inversión encomendado para llevar adelante ese traspaso. Y, según cuenta una de las fuentes, esta misma entidad recibió el mandato de vender los Open Plaza en Chile.

Sin embargo, el caso del centro de Las Condes fue diferente y se tomó el camino de un trato directo, porque la respuesta estaba, literalmente, a solo unos pasos.

Un negocio inminente

Distintas personas que han ocupado altos cargos en estas empresas relatan que se han discutido muchas fórmulas para unir a los malls de Avenida Kennedy, ya sea con o sin cambios en la propiedad de los mismos.

Una de las opciones que ha estado sobre la mesa es la construcción de un puente que conecte los dos inmuebles, o bien, unir los estacionamientos.

Incluso, cuenta una fuente que ha participado en las negociaciones, entre el OPK y la tienda Falabella de Parque Arauco, llegaron a estar emplazadas las mochetas (estructuras soporte) que eventualmente podrían soportar el puente que conecte los dos centros comerciales.

El complemento entre ambos se refleja en que no hay tiendas que se repitan en los dos malls, ya que no se puede obviar la cercanía en las operaciones. A Falabella, además, le convenía unirse directamente a Parque Arauco, donde, de hecho, tiene abierta su tienda por departamento más grande.

De acuerdo a la última memoria de Parque Arauco, el mall de las Condes -el primero de su historia, inaugurado en 1982- está situado en un terreno de 86.767 m2, que se traduce en una Área Bruta Locataria (ABL) de 119.500 m2. La compañía incluso proyecta abrir dos torres nuevas en ese terreno: una de oficinas y otra de uso mixto.

En tanto, según informó Falabella al momento de inaugurar el mall, OPK cuenta con una superficie de unos 40 mil m2.

Por todo esto, en la industria del retail, el negocio entre Parque Arauco y Falabella siempre se vio como un paso lógico que, más temprano que tarde, iba a pasar al siguiente nivel.

