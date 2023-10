Presidenta de Icare y el caso del CEO de Cencosud: "Yo creo que él debería hacer un paso al costado mientras dura la investigación"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La presidenta del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Karen Thal, se refirió a caso del gerente general de Cencosud, Matías Videla, después de que hace un par de semanas se conociera que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lo multara por uso de información privilegiada.

"Si yo fuera el gerente general y cometí un errror como ese, que es una conducta que atenta contra la ética, yo creo que él debería hacer un paso al costado mientras dura la investigación", dijo en la mañana del lunes en conversación con Tele13 Radio.

La líder gremial señaló que "los casos como este simplemente no tienen que ocurrir nunca y creo que es una conducta grave que atenta contra la etica, la integraidad y la ley", añadiendo que "por supuesto que hay que esperar la investigación, el proceso, que puede dirar algunos años, pero el uso de la información privilegiada está mal y creo que tenemos que condenarlo con fuerza".

Sin embargo, precisó que el caso se trata de una persona y no de la empresa, "pero sí confío que una empresa como Cencosud, que ha mostrado en general valores empresariales solidos, tome la decisión que tenga que tomar".

Acerca de los nueve días que demoró el directorio de la compañía en entregar un pronunciamiento, Thal mencionó que "ha sido lento, hay que entender que son compañías grandes, como directorio uno se sorprende, tiene que recabar la información. Las cosas no son tan fáciles, yo espero que no pasen más días y que la empresa haga lo que creo que va a hacer."

Pero enfatizó que "esto hay que condenarlo desde el mundo empresarial, porque no está bien". Señalando que "ahora tenemos que esperar a qué va a hacer la empresa, porque uno no puede esperar que las personas no hagan cosas, eso va a pásar siempre, lo importante es como reacciona la empresa".