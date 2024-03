Clínicas advierten que deuda de las isapres creció 31% en un año a $ 636 mil millones, mientras ajustan inversiones y acuden a los bancos

El imperativo de promulgar la ley corta de isapres a fines de mayo para coincidir con la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema implica una carreta contra el tiempo para su tramitación en la Cámara de Diputados, y no son pocos los que se preguntan si es necesario pedir una tercera postergación. Pero en esta encrucijada, la posición del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada fue clara respecto de que el escenario más conveniente es que se respeten los plazos actuales y que el proyecto se convierte en ley en dos meses y medio más. “La ley corta, como está definida en la actualidad, pudiera estar aprobándose en el mes de mayo, y nosotros esperamos que así sea”, afirmó, indicando que una eventual postergación “es generar un riesgo innecesario en el sistema, porque es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo el año 2024 a pérdida (...) y solo recién en el mes de diciembre, uno pudiera aspirar a reponer ese equilibrio”. Enfatizó la necesidad de mantener el esfuerzo por despachar rápidamente el proyecto porque “si no es así, si se estimara necesario mayores plazos, significaría probablemente que las soluciones vendrían en un momento en que las compañías ya estarían todas quebradas”.

Tras la exposición ante los diputados, Arriagada señaló que el sector está preocupado por el efecto financiero de la implementación del fallo por primas GES desde enero. “Eso significó un 12% de disminución de nuestros ingresos y hoy todas las compañías ya no tienen los ingresos suficientes para poder cubrir las prestaciones. Entonces, si no se resuelve el tema de la ley corta, es poco probable que las compañías puedan sobrevivir durante un tiempo muy extenso y eso es el llamado que le hemos hecho a la Cámara a que se resuelva en la tramitación de la ley corta en los plazos estipulados”, sostuvo. En este punto, recordó que tras la menor actividad de los meses de verano “a contar del segundo trimestre y en adelante la atención médica llega a su periodo más normal y para qué decir en invierno”.