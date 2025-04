Aumentan las versiones sobre una eventual venta de Movistar en Chile

En medio del éxodo del grupo Telefónica en América Latina, este lunes su filial chilena Movistar anunció la inversión de US$ 140 millones para modernizar su red móvil a lo largo de todo el país. No obstante, en España, el medio El Economista señaló que un banco de inversión también ayuda a la firma hispana a buscar comprador para Chile, una operación que apunta a Millicom, debido a las dificultades regulatorias que acarrearía una oferta de América Móvil o Entel.

Todo en línea con lo que dijo el jueves pasado el presidente del grupo español, Marc Murtra: “La prioridad de Telefónica es Europa, Europa y Europa”.

“La eventual venta de la empresa es una decisión que compete a sus accionistas”, sostuvo Subtel.

Sólo cuatro días después de consolidar su foco en el Viejo Mundo, el grupo concretó la venta de su filial en Perú a la empresa argentina Integra Tec International por US$ 1,02 millones. Esta transacción se sumó a la enajenación de sus unidades en Argentina (por US$ 1.245 millones), Colombia (por US$ 400 millones) y a los anuncios de desinversión tanto en México como Uruguay.

Aunque la empresa todavía no se ha referido al futuro de la presencia en Chile, la posible salida de Telefónica del país se da como cierta en muchos actores de la industria.

¿Inminente?

De acuerdo a fuentes del mercado, Telefónica ha puesto la mano en el acelerador para ejecutar la venta de sus negocios en México, Uruguay y también en Chile.

Ejecutivos del sector dicen que ahora “la venta de Telefónica Chile como el resto de Latam (menos Brasil ) es prioridad del nuevo presidente de la compañía”.

Esto, luego de que la filial chilena lleva dos años consecutivos reportando pérdidas y cerró el 2024 con mermas de US$ 446 millones, las cuales aumentaron en comparación con 2023, año en el que la firma alcanzó pérdidas por US$ 77 millones.

Adicionalmente, la deuda financiera neta de Telefónica Chile al cierre del año anterior, alcanzó los US$ 1.136 millones, tras un último ejercicio con caídas tanto en el negocio móvil como de fibra óptica.

Pese a su situación financiera actual, de acuerdo a distintos analistas la valoración de Movistar Chile ronda los US$ 1.200 millones.

Expertos del sector señalan que “el valor de los activos es de entre US$ 1.100 y US$ 1.200 millones, pero el precio sería entre US$ 300 y US$ 400 millones suponiendo que la deuda se mantiene”.

Profesionales que saben del proceso también destacaron que “en línea con la estrategia global donde hay una presión importante por vender las operaciones de Latinoamérica es posible que finalmente ajusten el precio a la mejor oferta”.

Dicho esto, conocedores de la transacción afirman que Telefónica busca vender su negocio por completo, por lo que vendería acciones o “todo lo que tiene o le queda en su RUT” y que “hay varios que están pujando”.

Entre los interesados y eventuales oferentes estarían el grupo argentino de José Luis Manzano, dueño de Integra Tec y Entel, telco chilena que estaría interesado en clientes y en algunos activos tipo backbone de fibra. Millicom estaría analizando una oferta, pero no la ha hecho todavía y Digital Bridge no estaría interesado.

Subtel no sabe

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sostuvo que -hasta la fecha- “en el caso de sus operaciones en Chile no hemos sido informados sobre una eventual venta de la compañía y no se ve como una empresa que está tratando de salir del país, de hecho ayer en Temuco anunció inversiones por US$ 140 millones en el país”.

Sin embargo, el regulador del sector enfatizó en que “la eventual venta de la empresa es una decisión que compete a sus accionistas”.