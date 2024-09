¿Caben cuatro grandes operadores móviles? La pregunta que ronda tras el interés de actores de la industria por WOM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La búsqueda de solidez financiera en la industria de telecomunicaciones es una realidad y así lo confirmaron América Móvil y Telefónica el pasado lunes, al presentar juntas una oferta no vinculante en el proceso de marketing de WOM y justificar que su interés radica “en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general, dado que se reforzaría la sostenibilidad del sector telecomunicaciones”.

En ese sentido, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, aseguró a DF que “todas las decisiones que toman las empresas tienen que ver con un posible rédito, y no creo que esta sea una excepción. Están analizando si los números dan para adquirir esta compañía, y si es así, ambos van a aumentar en alguna proporción su cartera de clientes y por lo tanto su facturación”.

“No me complica que sean tres operadores. Si se da está consolidación es normal, porque hacia allá vamos”. Jorge Atton, Subsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno de Piñera desde 2010 hasta 2014 “El tamaño de nuestro mercado tal vez haga inviable tener a cuatro actores sólidos en esta industria”. Claudio Araya, Subsecretario de Telecomunicaciones “Lo veo como algo más puntual. No es que no quepa un cuarto operador, sino que fue culpa de las decisiones de WOM”. Pedro Huichalaf, Subsecretario de Telecomunicaciones en el segundo gobierno de Bachelet desde 2014 hasta 2016.

Respecto del estrés financiero en el sector -producto de la inversión en que incurrió para implementar la red 5G y que no ha significado mayores ingresos-, la autoridad sostuvo que “se está traduciendo en concentraciones de mercado, como sucedió en Brasil”.

Frente a esta situación, el titular de Subtel señaló que “consideramos que más competencia es mejor, es decir, sería mejor tener cuatro, cinco o seis oferentes en vez de tres, sin embargo entendemos que eso es algo que no podemos forzar”.

A esto agregó que “el tamaño de nuestro mercado tal vez haga inviable tener a cuatro actores sólidos en esta industria (Entel, ClaroVTR, Movistar y WOM). Preferimos tener una industria estable y sólida que actores en permanente crisis financiera”.

Araya ahondó en la idea de la viabilidad del sector con cuatro actores y sostuvo que “no lo sabemos si es viable porque no hemos tenido cuatro actores en igualdad de condiciones de operación”.

A su vez, el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, sostuvo que “no me complica que sean tres operadores. Si se da está consolidación es normal, porque hacia allá vamos. Si tú miras a otros países, la lógica apunta a que exista una consolidación, donde existan tres operadores con mucha capacidad financiera”.

Agregó: “La decisión de Telefónica y de América Móvil es una respuesta del mercado y es la tendencia mundial”.

No obstante, el también exSubtel, Pedro Huichalaf, afirmó que “no es un tema simplemente de mercado, sino que lo veo como algo más puntual. No es que no quepa un cuarto operador, sino que fue culpa de las decisiones de WOM”.

A su vez, otra fuente experta en el tema afirmó que no cree que la sostenibilidad de la industria depende de que haya tres actores, porque “hoy hay cuatro y Entel, con una situación distinta y haciendo cosas distintas, reportó récord de utilidades en mucho tiempo”.

“No creo que no pueda haber cuatro jugadores en Chile, jugadores responsables con esta inversión de largo plazo, no una empresa que quiere entrar y salir. La situación de WOM no fue porque fuera el 4º operador: fue porque tuvo una mala administración”, puntualizó esta exautoridad que pidió reserva de su nombre.