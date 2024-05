Gobierno busca subir a cuatro meses la permanenciade los usuarios en contratos de telefonía móvil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pese a que la puesta en marcha del mecanismo de portabilidad en la telefonía móvil en 2012 implicó una importante medida en beneficio de los usuarios al permitirles cambiar de operador manteniendo el mismo número, el plazo establecido para poder concretar el cambio de una compañía a otra -60 días- ha sido objeto de críticas desde la industria, que ve en esto un punto ciego del sistema que posibilita una parte importante de los niveles de incobrabilidad.

Ahora, la autoridad decidió abordar el problema con la aplicación de un ajuste en la normativa, concretamente el decreto Nº 379 que establece las obligaciones para el adecuado funcionamiento del sistema de portabilidad. El cambio tiene como objetivo duplicar el plazo para iniciar una nueva portación, desde los actuales 60 días a un nuevo período de 120 días, norma que actualmente está siendo estudiada por la Contraloría.

El Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento introduce varias modificaciones destinadas a “limpiar la norma”, y es uno de los ejes de un conjunto de cambios normativos que apuntan a generar un marco de mayor estabilidad para los clientes en las compañías del sector.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que los 60 días (de plazo para portarse) calzaban muy bien con una modalidad que estaba generando merma económica, ya que las personas nunca pagarían sus cuentas.

Agenda de seguridad

El subsecretario Araya indicó que la modificación que busca aumentar la permanencia “tiene su génesis en dos problemas: un problema de estafas y un problema de seguridad”. En ese sentido, el titular de la Subtel aseguró que están “trabajando una agenda de seguridad pública bastante intensa”, y explicó que -en cuanto a crimen organizado- “desfasar la portación es beneficioso para la persecución criminal, porque existen delincuentes que tienen líneas de prepago que se están portando frecuentemente”.

Adicionalmente, Araya indicó que, desde un punto de vista comercial, también hay personas que realizaban cambios de operador cada dos meses con el objetivo de eludir el pago. “​​Cuando uno se porta, el cliente tiene 30 días de servicio y después de eso, viene la factura. Sin embargo, el vencimiento son 30 días posteriores, vale decir, hay 60 días en que el abonado se puede ir sin pagar esas facturas”, explicó la autoridad y destacó que los 60 días calzaban muy bien con una modalidad que estaba generando merma económica, ya que las personas nunca pagarían sus cuentas.

Según la Subtel, esta modificación al reglamento no debería perjudicar a los usuarios, dado que, en sus palabras, “el buen usuario no se cambia a los dos meses” e indicó que los casos de personas que se cambian entre 60 y 120 días corresponderían en buena medida a quienes no quieren pagar la cuenta.

“De acuerdo a las cifras del Comité de Portabilidad, menos del 0,1% de las portaciones anuales corresponden a casos que se portan cuatro o más veces al año, mientras que el 99,9% de los clientes lo hacen con una frecuencia menor a tres portaciones por año”, aseguró Movistar Chile sobre el tema, y agregó que “incluso cerca del 90% de quienes se portan lo hacen solo una vez al año, por lo que este reglamento no tendrá impactos en las personas”.

Para Movistar esta medida “muestra claramente que el efecto de este cambio será evitar un mal uso del sistema por parte de personas que, a través de conductas sospechosas, como el cambio frecuente de operador, dificultan la labor investigativa de la justicia”.

“Mercado más maduro”

Los distintos operadores ven este cambio normativo como un beneficio para la industria. “Un plazo mayor se relaciona y es congruente con un mercado móvil mucho más maduro”, indicó el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya.

Por otro lado, las empresas coinciden en que la portabilidad es fundamental para la competitividad del sector, y que esta medida va a atacar principalmente el fraude que las compañías han estado enfrentando. En este sentido, el gerente de regulación WOM Chile, Juan Cristi, aseguró que “esta modificación al reglamento va a fortalecer la seguridad para los usuarios de pospago con el mismo estándar que tienen hoy los de prepago”.

A su vez, Manuel Araya añadió que los cambios al sistema de portabilidad móvil “agregan elementos que permiten mejorar los cobros de las telco a los clientes por los consumos realizados y da una mayor estabilidad a la base de clientes, todo lo anterior en sintonía con la sostenibilidad de la industria”.

Sin embargo, advirtió que “falta una normativa que haga posible la portabilidad de los servicios fijos, en especial el servicio de internet, como existe en la móvil”.

Cambios adicionales

Además del aumento en el plazo para que las personas realicen cambios en la portabilidad, el reglamento introduce otros cambios.

La medida pretende robustecer los procesos de portabilidad móvil, incorporando un código de activación de portabilidad (CAP) que se envía por SMS en las portaciones de clientes con contrato -que existía solo en el mercado prepago- para evitar fraudes o suplantaciones.

Asimismo, busca cambiar el requisito de estar con la “cuenta al día” ahora respecto del último documento de cobro emitido (y no vencido, como era antes).

Y por último, en el mundo de la portabilidad de telefonía fija, incorpora la posibilidad de dar de baja otros servicios de telecomunicaciones (internet y TV de Pago) al mismo tiempo que cambia su proveedor de telefonía fija.