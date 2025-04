Los ingresos de Meta en el primer trimestre superan las estimaciones y sus acciones suben tras el cierre

Meta Platforms Inc. registró ventas en el primer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, lo que indica que su negocio publicitario está resistiendo la guerra comercial de la administración Trump.

Las ventas fueron de US$ 42.300 millones en el primer trimestre, según informó el miércoles el creador de Facebook e Instagram. Esto superó las estimaciones de los analistas, que preveían US$ 41.400 millones para el trimestre finalizado el 31 de marzo.

La compañía también afirmó que los ingresos del trimestre actual estarán en línea con las expectativas de los analistas y que aumentará la inversión.

Meta necesita que su negocio publicitario siga creciendo para financiar una costosa expansión en inteligencia artificial, que impulsa el futuro del negocio mediante mejoras en anuncios, algoritmos y personalización.

La compañía elevó su proyección de gastos de capital para todo el año, ya que realiza fuertes inversiones para mantenerse al día con rivales como OpenAI y Google (de Alphabet Inc.) en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje y chatbots.

Meta ahora espera invertir entre US$ 64.000 y US$ 72.000 millones, frente a su previsión anterior de US$ 60.000 a US$ 65.000 millones.

La compañía afirmó que el pronóstico actualizado refleja "inversiones adicionales en centros de datos para respaldar nuestros esfuerzos en inteligencia artificial, así como un aumento en el costo esperado del hardware de infraestructura".

Las acciones subieron hasta un 5,6% en las operaciones posteriores al cierre, tras cerrar a US$ 549.

Las acciones de Meta habían caído más de un 6% en lo que va de año antes de que la compañía presentara sus resultados, y aun así obtuvieron un mejor rendimiento que la mayoría de las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos en medio de una ola de ventas impulsada por la guerra comercial de la administración Trump y el aumento de aranceles. La publicidad en las aplicaciones sociales de Meta representa el 98% de los ingresos de la compañía.