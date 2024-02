Movistar plantea cambios para profundizar la compartición de redes: “Es una nueva manera de competir”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio de los preparativos del primer centenario de Telefónica, la filial chilena está preparando una propuesta que podría remecer al mercado y cambiar la manera en que se compite en el país.

Durante la celebración de la feria tecnológica más grande del mundo, el Mobile World Congress (MWC) en la Fira de Barcelona, el director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar Chile, Fernando Saiz, explicó que este evento 2024 será “muy especial”.

“Nuestro lema es 100 años liderando el cambio. Creo que en el Mobile vamos a poner énfasis en la capacidad de la industria de telecomunicaciones y, sobre todo, de Telefónica de estar siempre cambiando y renovándose”, señaló.

La compañía española quiere instalar una fórmula que les permita enfrentar el complejo escenario financiero que está atravesando la industria: unir fuerzas, pero no mediante fórmulas como un joint venture, sino que idear un esquema que permita a los operadores invertir en conjunto en los equipos 5G, 6G, 7G, vale decir, en todo el próximo recambio tecnológico que viene a futuro.

- El negocio de las telecomunicaciones cambió mucho en los últimos cinco años: venta de infraestructura, fusiones y un 5G que ya está instalado. ¿Cuáles son las tendencias en 2024?

- Actualmente, las empresas tenemos un doble desafío muy complejo: cómo continuar invirtiendo en infraestructura ante el fuerte incremento de la demanda. Chile, es un país muy bien posicionado con despliegues de fibra óptica mediante empresas mayoristas. De hecho, la creación de compañías con tendido neutro fue una receta muy exitosa y es lo que se viene a futuro.

En el caso de 5G, nuestro país es pionero, pero para un aumento en la densificación de sitios se requieren mayores inversiones. Telefónica en Colombia tiene un proyecto muy interesante, similar a lo que hizo con Onnet fibra, pero en esta nueva generación tecnológica de quinta generación. Movistar junto a Tigo -de Millicom- están construyendo una red común, el famoso RAN Sharing, en vez de construir redes 5G separadas.

- ¿Qué implica en concreto?

- Es una nueva manera de competir, que no va ligado a la construcción de redes. El RAN Sharing puede implicar dos cosas: la primera, que dos empresas decidan invertir en equipamiento 5G -base, radios, entre otros- en conjunto y, la segunda, es que se cree una empresa mayorista que permita a la industria subirse a su infraestructura.De esta manera, los competidores podrán enfocarse en dar una mejor experiencia de servicio al cliente.

- ¿Y cuál es la diferencia con los mayoristas de antenas, como American Tower o Torres Unidas?

- En Chile solo se permite la compartición pasiva de la infraestructura, o sea la torre, pero cada equipo tiene que ser instalado por la empresa que arrendó ese sitio. Finalmente, en una misma antena hay tres o cuatro inversiones diferentes y lo que creemos es que podría existir una única inversión. El avance tecnológico es tan grande que pueden iluminar diferentes espectros, que es mucho más eficiente.

- ¿Se puede instalar esta propuesta o hay que hacer un cambio normativo?

- El regulador tendrá un rol importante que jugar. La ley chilena es pionera en permitir el uso de infraestructura de terceros. Sin embargo, las nuevas bases del concurso 5G prohíben utilizar los medios de terceros y eso limita el RAN Sharing. Creemos que hay un trabajo que hacer entre la industria y las autoridades para tomar conciencia. Hoy las redes deben ser más eficientes.

- ¿Qué tan urgente es buscar nuevas formas de competir?

- El tráfico de Internet crece todos los años y eso nos obliga a hacer millonarias inversiones constantemente. En un mercado en que los clientes no pagan más o incluso pagan un poco menos. Todo lo anterior, tensiona a la industria. 2023 fue un año muy malo, con márgenes negativos para todas las empresas. Si uno mira los estados financieros de Movistar, creo que ésta es la segunda vez en toda su historia que tuvo un año con pérdidas. Y eso que estamos relativamente mejor que el resto de los competidores.

“Derribar el mito del cuarto operador”

- Respecto al segundo concurso 5G, han perdido en varios frentes judiciales, ¿cuál es su lectura?

- Queremos que exista un concurso 5G, pero tenemos la convicción de que las actuales bases de licitación no son lo competitivas que deberían ser porque benefician a un rival por sobre el resto. Hoy vemos que en el ámbito regulatorio hay una necesidad de contar con reglas más parejas y transparentes para invertir a largo plazo.

Tenemos que derribar el mito del cuarto operador, no hay un número mágico de competidores. Lo importante es que existan operadores potentes que den dinamismo al mercado y eso es independiente del número compañías. Si una empresa perdió en una licitación, bueno podrá competir en la segunda y eso es fantástico, pero ¿por qué el regulador tiene que favorecerlo?, no me parece.