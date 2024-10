Negocio en la nube de Microsoft impulsa ventas trimestrales más sólidas de lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El negocio de computación en la nube y el software de Office de Microsoft impulsaron un crecimiento de ingresos trimestrales más fuerte de lo proyectado, una señal de que las grandes inversiones de la empresa en Inteligencia Artificial (IA) comienzan a rendir frutos.

Las ventas en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de septiembre, subieron 16% interanual a US$ 65.600 millones, informó la compañía en un comunicado el miércoles.

Las ganancias crecieron a US$ 3,3 por acción. En promedio, los analistas habían estimado ventas de US$ 64.500 millones y ganancias de US$ 3,11 por papel, según datos de Bloomberg.

La división de computación en la nube registró un aumento de ingresos del 34% en el trimestre, ajustando por fluctuaciones de divisas, con lo que se desaceleró ligeramente respecto al 35% de crecimiento del período anterior.

Las previsiones de Microsoft indicaban una desaceleración de aproximadamente dos puntos porcentuales desde el trimestre de junio, según analistas de KeyBanc.

El papel del gigante tecnológico subía alrededor de un 1% en operaciones posteriores al cierre tras el informe.