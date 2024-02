Sigue el ajuste en la industria de videojuegos: Sony anuncia el despido de 900 personas y cierre de división en Londres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Sony Group Corp. despedirá a 900 personas en su división de videojuegos en todo el mundo, o alrededor del 8% de sus empleados, y cerrará una división en Londres.

"Después de una cuidadosa consideración y muchas discusiones de liderazgo durante varios meses, ha quedado claro que es necesario realizar cambios para continuar haciendo crecer el negocio y desarrollar la empresa", escribió el martes el presidente y director ejecutivo saliente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, en una nota a personal, abordando los recortes.

Sony dijo que los despidos también afectarán a los fabricantes de juegos Insomniac (el estudio detrás de Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) y Guerrilla (Horizon), tres de sus subsidiarias más exitosas.

Las acciones de Sony se desplomaron a principios de este mes ante la noticia de que estaba recortando las proyecciones para su consola PlayStation 5.

Más de 6.000 trabajadores de la industria de los videojuegos han perdido sus empleos este año a medida que los presupuestos se han disparado y las empresas de juegos se han enfrentado a una desaceleración del gasto pospandemia y a un aumento de las tasas de interés.