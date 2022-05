Ex NotCo Pablo Zamora es el nuevo presidente de Fundación Chile

A mediados de abril el Presidente Gabriel Boric nombró a Leo Prieto, fundador de Lemu; Alan Farcas, general partner de Impacta VC, Pablo Zamora cofundador de NotCo y a la académica Nolfa Ibáñez, como los representantes del Gobierno en el directorio Fundación Chile (FCh), tres de ellos activos actores del ecosistema de innovación y emprendimiento nacional.

En ese momento, la gran duda era quién sería el nuevo presidente de la entidad público privada que se ha caracterizado por habilitar mercados e impulsar soluciones innovadoras de alto impacto. Tra una intensa reunión realizada hoy miércoles, el directorio -integrado por 12 representantes del Gobierno y BHP- ratificó el nombramiento del científico Pablo Zamora Cantillana, -propuesto por el Presidente Gabriel Boric- como el nuevo presidente de la entidad.

“Mi ambición es que FCh cumpla un rol sumamente importante en la sociedad, que atienda problemáticas claves y que sea un referente en temas de innovación y de impacto para el país. Que la organización continúe siendo un actor que permita vincular el mundo público y privado con honestidad y con certeza; y que desarrolle industrias que permitan complejizar y dinamizar la economía al tiempo que disminuye las brechas económicas y sociales, que es lo que Chile necesita hoy”, dijo el nuevo presidente de FCh en un comunicado.

Zamora agregó que esto se puede lograr a “a partir del desarrollo de políticas públicas, de la evidencia generada por la Fundación, de tecnologías habilitantes y del estímulo al ecosistema del Venture Capital”.

El bioquímico y doctor en biotecnología de la Universidad de Santiago llega en un momento crucial para la organización propiedad en un 50% del Estado de Chile y un 50% de la minera BHP Billiton, la que se ha impuesto la misión de impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible, una tarea que impulsaron sus antecesores, como los economistas Oscar Guillermo Garretón y José Ramón Valente, los ingenieros matemáticos, Álvaro Fischer y Patricio Meller, y el ingeniero civil Alejandro Jadresic.

Zamora será el primer científico en liderar la organización de más de cuatro décadas de vida. Es cofundador de The Not Co Company, una de los tres unicornios -startups valoradas en más de US$ 1.000 millones- chilenos y un referente conocido en materia de innovación, ciencia aplicada y emprendimiento basado en ciencias. Ha participado en la creación de tres empresas de base científica-tecnológica; es inversionista, consultor y director de firmas y centros tecnológicos de Chile, México y Estados Unidos y recientemente fue nombrado asesor estratégico en temas de innovación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Gerente General de Fundación Chile, Marcos Kulka, dijo que es "un lujo que Pablo Zamora sea Presidente de FCh, dada su vasta trayectoria como co fundador de empresas disruptivas y pioneras como NotCo, con conocimiento en el campo de la investigación de punta, pero al mismo tiempo con experiencia que lo vincula al mundo privado, a través del financiamiento y venture capital, ámbitos donde también trabaja FCh; además es director de centros de investigación de clase mundial y tiene un sentido y propósito por lo público, por el cuidado de nuestro planeta y la sensibilidad de lograr mayor equidad e inclusión en nuestro país”, afirmó en un comunicado.

Asesor de Boric

Su nombramiento no es casual. Durante la campaña presidencial asesoró en sus materias de su especialización a Gabriel Boric, quien rápidamente comenzó a utilizar el metalenguaje de este ecosistema. Al entonces candidato presidencial se le escuchó hablando de startups, scaleups e innovación y se filtró que, detrás de este conocimiento estaba Zamora.

El científico había descartado en entrevistas anteriores con DF ocupar un cargo político en la actual administración, pero hoy lo hace en un campo alineado a su trayectoria, en representación del Gobierno. También fue nombrado miembro del Consejo Directivo de BancoEstado.

Directorio

El directorio, además de Zamora quedó conformado por Nolfa Ibáñez, Alan Farcas; Leonardo Prieto; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente,y quien asuma como Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), cargo que hoy desempeña Alejandra Pizarro (s).

Por parte de BHP los directores actuales son René Muga; Cleve Lightfoot; Nicola Borregaard; Cristóbal Undurraga; Mariano Pola y Bernardita Méndez.