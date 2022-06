China estudia reactivar la salida a bolsa de Ant, mientras afloja medidas restrictivas a las tecnológicas

Los reguladores financieros chinos han iniciado las primeras discusiones sobre una posible reactivación de la oferta pública inicial de Ant Group Co., según personas familiarizadas con el asunto, una de las señales más claras hasta ahora de que las autoridades están retrocediendo en la represión de la industria tecnológica que comenzó con el hundimiento de la mayor cotización en bolsa del mundo hace casi dos años.

La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ha establecido un equipo para volver a evaluar los planes de venta de acciones del gigante de la tecnología financiera, dijo una de esas personas, que pidió no ser nombrada para discutir información privada. Las autoridades también se están acercando a las etapas finales de la emisión de una licencia largamente esperada por Ant, que despejaría el camino para una oferta pública inicial y haría que la empresa se regulara más como un banco, dijeron las personas.

Aunque los plazos para la concesión de la licencia y la posible salida a bolsa dependerán de las aprobaciones de los altos dirigentes chinos, es probable que las pruebas de los avances en ambos frentes refuercen el optimismo de los inversores de que lo peor ha pasado para el asediado sector privado del país.

Las acciones tecnológicas chinas se han disparado en las últimas semanas, impulsadas por un informe que indica que las autoridades se están preparando para concluir una investigación sobre Didi Global Inc. y restablecer las principales aplicaciones de la empresa de transporte por carretera en las tiendas de móviles.

Una relajación significativa de las restricciones impuestas a Ant y Didi -las víctimas más destacadas de la amplia represión del presidente Xi Jinping contra los gigantes tecnológicos del país- enviaría una poderosa señal de que los responsables políticos están cumpliendo sus recientes promesas de apoyo a la industria. La evolución de la postura del Partido Comunista hacia el sector privado se ha convertido en uno de los acontecimientos más vigilados en los mercados mundiales en los últimos años, y algunos observadores han llegado a decir que el extenso sector de internet de China no es invertible.

Ant, controlada por el multimillonario Jack Ma -fundador de Alibaba-, no quiso hacer comentarios. La CSRC y el banco central de China no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El gobierno apoya las salidas a bolsa nacionales y extranjeras de las empresas de plataformas de acuerdo con las normas, dijo el mes pasado el primer ministro chino, Li Keqiang, sin nombrar a ninguna compañía.

El aplastamiento de la oferta pública inicial de Ant, de US$ 35.000 millones, en noviembre de 2020, envió ondas de choque a todo el mundo financiero, quemando a las firmas de inversión, desde Carlyle Group Inc. hasta Temasek Holdings Pte, que habían esperado una ganancia inesperada. También marcó el inicio de una ofensiva más amplia que atrapó a algunas de las empresas de más rápido crecimiento de China, borró más de US$ 1.000 millones de dólares de valor de mercado y provocó un ajuste de cuentas dentro de la clase multimillonaria del país.

Ma, el empresario más famoso de China, ha desaparecido casi por completo de la escena pública desde que pronunció un discurso en el que criticó a los reguladores en la víspera de la frustrada salida a bolsa de Ant. Muchos de sus compañeros han renunciado a sus funciones corporativas formales y han aumentado las donaciones a la caridad para alinearse con la visión de Xi de lograr la "prosperidad común".

Aunque es probable que los inversores acojan con agrado cualquier señal de que la represión tecnológica se está relajando, parece improbable que se vuelva a los embriagadores días de 2020. Las regulaciones impuestas a Ant en los últimos dos años hace que la empresa valga una fracción de lo que fue, según algunos de sus primeros patrocinadores. Fidelity Investments, por ejemplo, redujo su estimación de valoración de la empresa a unos US$ 78.000 millones el pasado mes de junio, frente a los US$ 235.000 millones que tenía justo antes de que se suspendiera bruscamente la salida a la bolsa.

El regulador de valores de China está estudiando inicialmente los planes de Ant para cotizar en Shanghái, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto. La empresa espera finalmente llevar a cabo una doble cotización en Shanghái y Hong Kong, dijo otra persona a Bloomberg.

En una señal de progreso, Ant nombró recientemente a la presidenta de la bolsa de Hong Kong, Laura Cha, como directora independiente. La medida recibió la bendición de los reguladores de Pekín, dijeron personas que conocen la situación. Las autoridades también han acelerado las decisiones sobre las propuestas de reestructuración de Ant en las últimas semanas, añadió otra.

Alibaba Group Holding Ltd., que posee una participación en Ant, se ha disparado un 28% en la bolsa de EE.UU. desde que el Wall Street Journal informó de que China está a punto de concluir las investigaciones sobre Didi y otras dos empresas, movimientos que los inversores han interpretado como una señal de que algunas de las acciones tecnológicas más deprimidas están por fin a punto de recibir un respiro.

El índice tecnológico Hang Seng ha subido un 36% en Hong Kong desde el mínimo de este año en marzo, mientras que el índice Nasdaq Golden Dragon China de acciones cotizadas en Estados Unidos se ha disparado un 53%. Este último índice ha bajado un 62% desde su máximo a principios de 2021.

Después de descarrilar la oferta pública inicial de Ant, los reguladores ordenaron a la empresa con sede en Hangzhou que revisara sus operaciones y creara un holding financiero para sus negocios de gestión de la riqueza, préstamos y calificación crediticia, de modo que puedan ser regulados más estrechamente.

Las autoridades se preparan ahora para conceder a Ant una licencia de sociedad financiera de cartera, dijeron las personas, aunque no está claro con qué rapidez se tomará una decisión final al respecto.

Como parte de la reestructuración, Ant ha aumentado su base de capital a 35.000 millones de yuanes (US$ 5.200 millones) y se ha movido para construir cortafuegos en un ecosistema que una vez le permitió dirigir el tráfico de su aplicación de pago Alipay, con mil millones de usuarios, a servicios como la gestión de la riqueza, los préstamos y la entrega.

Los préstamos al consumo concedidos conjuntamente con los bancos, que antes eran un importante motor de crecimiento, se separaron de sus marcas "Jiebei" y "Huabei". Los activos gestionados en su fondo del mercado monetario Yu'ebao -que en su día fue el mayor del mundo- cayeron un 15% respecto al año anterior, hasta los 825.000 millones de yuanes en marzo.