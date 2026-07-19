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Choque de titanes pone el broche de oro al Mundial, celebrado como un impulso económico para Nueva York

El director ejecutivo Brian Moynihan dijo en Face The Nation de CBS el domingo que la investigación de la empresa estima que los juegos generaron alrededor de US$ 40 mil millones económicamente, la mitad de los cuales se encuentra en los Estados Unidos.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 19 de julio de 2026 a las 12:11 hrs.

Mundial 2026 Fútbol Estados Unidos Argentina ESPANA internacional
<p>Choque de titanes pone el broche de oro al Mundial, celebrado como un impulso económico para Nueva York</p>

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