Choque de titanes pone el broche de oro al Mundial, celebrado como un impulso económico para Nueva York

La Argentina de Lionel Messi se enfrentará a la campeona europea España en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey este domingo, un partido que concluye un torneo que rompió récords de asistencia y ha sido aclamado como una gran victoria económica para la región.

El presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro español Pedro Sánchez, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney estarán entre los dignatarios que asistirán junto con 80.000 espectadores para el choque de titanes del fútbol en el MetLife Stadium. El presidente Javier Milei lo verá desde casa. El partido puede servir como la coronación de Messi como el mejor jugador del deporte en caso de que lleve a su nación a su segundo trofeo consecutivo de la Copa del Mundo.

Otros 50.000 fanáticos tienen entradas para una fiesta de observación gratuita en el Great Lawn de Central Park, y la ciudad de Nueva York ha organizado más de 100 proyecciones gratuitas en sus cinco distritos. La FIFA también está introduciendo una ceremonia de clausura repleta de estrellas junto con un espectáculo de medio tiempo de su tipo para la final, con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS.

Las festividades ayudarán a terminar lo que se está aclamando como un gran éxito para la FIFA y las naciones anfitrionas de EE. UU., Canadá y México, superando las preocupaciones anteriores sobre los precios de los billetes altísimos y las posibles tensiones en los sistemas de transporte público. Y mientras que el humo de los incendios forestales canadienses causó una contaminación del aire significativa en la región en los últimos días, los cielos se han despejado a tiempo para el partido del domingo.

"Realmente no puedes pedir un día mejor", dijo Brian Hurley, pronosticador senior de la sucursal del Centro de Predicción Meteorológica de los Estados Unidos.

Incluso antes de que se haya jugado la final, el comité anfitrión de Nueva York-Nueva Jersey ya está apuntando a un regreso sustancial. Un estudio del comité anfitrión estima que solo el período de la etapa de grupo produjo US$ 1.200 millones en impacto económico directo, dijo a Bloomberg el director ejecutivo del comité anfitrión de NYNJ, Alex Lasry.

Para Gonzalo Pérez, un argentino que vive en Panamá y que asistió a su primera Copa del Mundo en Argentina en 1978 y ha viajado a torneos posteriores, el tamaño y el espectáculo han distinguido este evento de los torneos anteriores.

"Creo que los Estados Unidos tienen lo mejor del mundo del espectáculo, que no se encuentra en otros países, en realidad", dijo.

Desde autobuses hasta hamburguesas, la Copa del Mundo ha producido dinero a precios sin precedentes. Más de 400.000 personas asistieron a cinco partidos grupales consecutivos con entradas agotadas en MetLife, según el comité anfitrión. Su NYNJ Stadium Shuttle oficial de US$ 20 vendió 69.179 entradas durante ese período, lo que recaudó US$ 1,4 millón.

El director ejecutivo Brian Moynihan dijo en Face The Nation de CBS el domingo que la investigación de la empresa estima que los juegos generaron alrededor de US$ 40 mil millones económicamente, la mitad de los cuales se encuentra en los Estados Unidos.

El partido local de apertura entre Brasil y Marruecos también generó los mayores ingresos de alimentos y bebidas del estadio para cualquier evento desde la Super Bowl de 2014, dijo Lasry.

"Estados Unidos está equipado y es experto en organizar grandes eventos", agregó.

La FIFA incluso ha comenzado a vender piezas del campo del estadio MetLife. A partir de US$ 450, la tienda en línea del torneo informó a los clientes que las secciones del césped, conservadas en resina, comenzarán a enviarse una vez que concluya el campeonato. Por US$ 3.000, también obtienes un pequeño trofeo de la Copa del Mundo de vidrio cortado en cristal.

Sin embargo, la medida no fue bien con los políticos locales: "La FIFA necesita salir de nuestro territorio, literalmente", dijo el representante estatal de Nueva Jersey, Michael Inganamort, el viernes, según WRNJ Radio.

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Aunque las entradas para los partidos de este año han seguido siendo algunas de las más caras de la historia para un evento deportivo, los precios han caído en los últimos días. Desde el 8 de julio, el precio de venta más bajo para la final ha caído un 33%, mientras que el inventario disponible ha aumentado en un 65%, según Alex Bird, editor de blogs en Ticket-Compare.com, que agrega precios de los mercados de reventa de fútbol. Se enumeraron más de 7.000 entradas como la final que se acercó.

Sin embargo, los asientos disponibles más baratos se mantuvieron entre aproximadamente US$ 5.000 y US$ 7.500 y el precio promedio fue de alrededor de US$ 12.500, según datos de SeatGeek. Eso se compara con el precio promedio de reventa de los últimos años para un boleto para el Super Bowl que oscila entre US$ 6.000 y US$ 10.000.

Michael Chan, un gerente de restaurante de Shanghai que se dirigía al partido del domingo, dijo que gastó US$ 8.000 en una entrada hace dos semanas. "Ni siquiera es un buen asiento", dijo.

Y aunque los aficionados están gastando dinero, no han viajado en masa a los juegos y no ha habido un salto dramático en la contratación por parte de empresas locales. Los datos de CoStar reportados durante el torneo mostraron que la ocupación del hotel de Nueva York aumentó un 3% con respecto al año anterior para el primer partido Brasil-Marruecos, antes de caer ligeramente por debajo de los niveles del año anterior en los próximos días de partido local.

Sin embargo, las tarifas diarias promedio de las habitaciones y los ingresos por habitación disponible aumentaron en casi un 30% en promedio en los días de partido celebrados en el MetLife Stadium.

En Fanatics Fest, un festival de deportes y juegos celebrado en los últimos días en Nueva York, Fanatics Inc. El director ejecutivo Michael Rubin argumentó que la Copa del Mundo no solo ha vendido boletos y camisetas, sino que ha ayudado a cambiar la posición del fútbol en el mercado estadounidense.

"La emoción de los últimos treinta y tantos días ha sido nada menos que extraordinaria", dijo Rubin. "Ha sido un ascensor para el fútbol que estará aquí permanentemente. Esto fue masivo para el fútbol global en Estados Unidos".

No está claro cuánto ayudará la Copa del Mundo a conseguir más aficionados a los partidos de las Grandes Ligas de Fútbol, aunque hubo algunos informes de un aumento en la venta de mercancía de fútbol y un aumento en las inscripciones en ligas recreativas en la ciudad de Nueva York. En una recepción de la FIFA el viernes en Nueva York, Trump expresó su sorpresa por el impacto de la Copa del Mundo en los Estados Unidos.

"Dije: '¿Estás loco? No somos un país del fútbol'", dijo sobre organizar el torneo. "Resalió que éramos un país del fútbol".