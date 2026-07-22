¿Han cumplido los aranceles de Trump sus objetivos en EEUU? Las cifras sugieren que no

La industria manufacturera redujo su peso en la economía estadounidense de 10,7% a 9,4%, mientras la inversión en construcción industrial cayó 22% interanual, pese al auge de los data centers, afectada en parte por el encarecimiento de materiales asociado a los aranceles.

Con los aranceles temporales de 10% prontos a llegar a su fin este viernes, la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en proceso de evaluación respecto al mecanismo que le permita insistir con su política tarifaria de amplio alcance global.

La política proteccionista “America First” del mandatario fue directa desde el primer día con sus objetivos de lograr una economía resiliente que no dependa de producción extranjera, con mayor capacidad manufacturera y que dé prioridad a los trabajadores estadounidenses, “protegiéndolos de prácticas comerciales desleales y creando condiciones económicas que aumenten sus salarios”, según explicó el líder de Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, en su declaración ante el Comité de Finanzas del Senado este miércoles.

Sin embargo, no todos concuerdan con los beneficios que la Casa Blanca atribuye a su política tarifaria. El presidente del centro de estudios con sede en Washington Council on Foreign Relations (CFR), Michael Froman, cuestionó si los gravámenes están cumpliendo sus objetivos y advirtió sobre sus costos inmediatos para la economía de EEUU.

¿Cuál ha sido el impacto en la manufactura?

“Si bien la vigencia y el alcance preciso de la política arancelaria actual nunca han sido tan evidentes, aún queda por ver si estos aranceles están contribuyendo al logro de los objetivos declarados por la administración Trump”, indicó Froman en un artículo publicado por el think tank.

Uno de los principales propósitos de la ofensiva comercial era impulsar la reindustrialización de Estados Unidos. No obstante, Froman apunta a que la participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto (PIB) no ha aumentado, sino que ha disminuido.

De acuerdo con datos de la Reserva Federal de St. Louis, en el primer trimestre de 2026 el sector manufacturero representaba un 10,7% de la economía estadounidense. En la actualidad, su participación corresponde a un 9,4%.

El gasto en construcción tampoco muestra una expansión generalizada de la capacidad productiva. Aunque la inversión en data centers aumentó un 23% interanual en mayo, según la Oficina del Censo de EEUU, el desembolso destinado a la construcción de edificios industriales cayó un 22% en el mismo período, en parte por el encarecimiento de los materiales provocado por los aranceles.

Froman también cuestionó los resultados de la política comercial sobre el mercado laboral. Según sostuvo, tanto los salarios como el empleo manufacturero permanecen prácticamente estancados desde 2025, mientras la inflación reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y eleva los precios que enfrentan los consumidores.

Las cifras de la Fed de St. Louis muestran que la industria manufacturera contaba con 12,673 millones de trabajadores en enero de 2025. En junio de 2026, esa cifra había disminuido levemente hasta 12,598 millones.

“Toda política, incluidos los aranceles, tiene sus costos y beneficios, sus ventajas e inconvenientes”, afirmó Froman. “Los costos de los aranceles son evidentes ahora, y cualquier beneficio que puedan tener para el sector manufacturero podría manifestarse mucho más adelante. Esto supone un verdadero reto político para la administración (...)”.

¿Qué dice la Casa Blanca?

La administración Trump, sin embargo, sostiene que su política comercial ya está entregando resultados. En su declaración de este miércoles Greer, afirmó que las importaciones están cambiando su composición hacia bienes de capital, como maquinaria y chips de inteligencia artificial (IA), fundamentales para ampliar la producción nacional.

Greer destacó además que, durante el último trimestre de 2025, los salarios y la productividad de los trabajadores manufactureros aumentaron un 4,7% y un 2,4%, respectivamente, frente al mismo período de 2024.

El representante comercial también señaló que se crearon 530.000 puestos de trabajo en el sector, “lo que brinda oportunidades para que los ciudadanos pasen del desempleo o subempleo a trabajos mejor remunerados”.

Asimismo, celebró un incremento de US$ 2.067 en los salarios reales de los trabajadores y el elevado número de vacantes disponibles, antecedentes que, a juicio de la administración, demuestran que la estrategia arancelaria está fortaleciendo la industria estadounidense y mejorando las condiciones laborales.