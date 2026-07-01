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El sector privado de Venezuela reemplaza la carencia del Estado en la ayuda tras los terremotos que ya dejan más de 2.000 víctimas

Empresas Polar, Starlink, Yummy, Avianca y American Airlines son solo algunas de las firmas locales y extranjeras detrás de la ayuda de la emergencia.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 16:00 hrs.

Venezuela terremoto empresas gobierno ayuda humanitaria crisis
<p>Fotos: Víctor Fernandes</p>

Fotos: Víctor Fernandes

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