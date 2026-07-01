El sector privado de Venezuela reemplaza la carencia del Estado en la ayuda tras los terremotos que ya dejan más de 2.000 víctimas

Empresas Polar, Starlink, Yummy, Avianca y American Airlines son solo algunas de las firmas locales y extranjeras detrás de la ayuda de la emergencia.

Tras años de tratar a los empresarios como adversarios -sometiéndolos a estrictas regulaciones y amenazas de expropiación-, el gobierno socialista de Venezuela ahora recurre al sector privado tras los devastadores terremotos gemelos que hasta el momento han dejado casi 2.000 muertos y 15.000 desplazados.

Las empresas privadas venezolanas se apresuran a llenar el vacío dejado por la respuesta del gobierno ante el terremoto, y empresas de construcción, ingeniería y otros sectores están desplegando maquinaria pesada, suministros, alimentos y expertos de todo el país en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio.

“La clave está en el tiempo; necesitamos tener soluciones listas lo antes posible”, dijo Gustavo García Carrasquero, jefe del grupo empresarial de la construcción del país, refiriéndose a los esfuerzos conjuntos de las empresas privadas.

Las viviendas temporales y los hospitales son una prioridad inmediata. Varias empresas están dialogando con el gobierno para establecer albergues con capacidad para entre 2.000 y 10.000 personas, que estarán listos en los próximos meses. La iniciativa está liderada por dos asociaciones empresariales -las cámaras de la construcción y del petróleo- con el respaldo del banco de desarrollo regional CAF, que lanzó un fondo inicial de un millón de dólares para las labores de recuperación.

“Este es un proyecto que dependerá de CAF para su sostenibilidad financiera, ya que requiere fiabilidad a largo plazo y un esfuerzo de colaboración”, dijo Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana.

Ambas cámaras están ayudando a transportar la maquinaria pesada necesaria para remover los escombros y facilitar el trabajo de los rescatistas ante la falta de ayuda del gobierno y los urgentes llamados de familiares que buscan a sus seres queridos. En la televisión estatal, Rodríguez se sumó a estos llamados y solicitó la ayuda del sector privado para el alquiler de maquinaria pesada para las labores de rescate. Equipos de corte por oxicorte, palas, excavadoras, topadoras y retroexcavadoras ya están operando o en camino a La Guaira desde ciudades industriales ubicadas a más de 460 kilómetros (285 millas) de distancia. También se están enviando técnicos.

“Gracias a este esfuerzo conjunto, ya han comenzado los trabajos de nivelación del terreno para la instalación de hospitales provisionales”, declaró García Carrasquero. La embajada de Estados Unidos está coordinando con el sector privado el préstamo de vehículos militares para transportar equipos a las zonas afectadas por el desastre.

La Guaira ha sufrido duros golpes en el pasado. En 1999, tormentas inusuales provocaron miles de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que causaron entre 30.000 y 50.000 muertos y pérdidas por valor de unos US$ 5.000 millones. Sin embargo, el entonces Presidente Hugo Chávez rechazó la ayuda de Estados Unidos. En cambio, el ejército venezolano rescató a las casi 120.000 personas sin hogar mediante helicópteros y barcos, con la ayuda de casi 30 países. En aquella ocasión, también colaboraron empresas privadas.

“El sector privado suele ser muy activo en la participación social y en el apoyo a las respuestas ante desastres o crisis”, afirmó Luis Vicente León, presidente de la consultora venezolana Datanalisis. El llamado a la ayuda surge después de que las empresas privadas sufrieran onerosos controles por parte del gobierno, incluyendo altos impuestos, congelación de precios y acoso.

La tensa relación cambió significativamente en los últimos tres años, ya que las autoridades comenzaron a depender más de las empresas para garantizar la producción y el suministro tras la crisis macroeconómica, afirmó. Esta apertura incluyó la liberalización de precios, una mayor coordinación con las asociaciones empresariales y cambios legislativos. Se profundizó desde la captura de Maduro, debido al aumento de la presión estadounidense para promover la inversión privada, señaló León.

El nivel actual de coordinación en torno a la ayuda a través de empresas privadas y agencias estatales "habría sido impensable durante el período de conflicto entre los sectores público y privado" en los últimos años del gobierno de Chávez, dijo León.

Empresas extranjeras y plataformas tecnológicas también han intervenido. Starlink, la empresa de Elon Musk, ofrece internet gratis hasta el 25 de julio en las zonas de Venezuela afectadas por daños en las redes eléctricas y de telecomunicaciones. Yummy, la aplicación venezolana de transporte y reparto a domicilio, ofreció viajes gratuitos a hospitales y clínicas en Caracas y lanzó una herramienta en línea para que los usuarios reporten daños estructurales y coordinen la asistencia.

Avianca y American Airlines están ofreciendo campañas de donación de millas a través de sus programas de viajero frecuente para apoyar las labores de ayuda humanitaria en Venezuela. La rama sin fines de lucro de Airbnb anunció que está proporcionando alojamiento de emergencia gratuito a los socorristas en Venezuela tras los terremotos.

La empresa naviera venezolana Lae ofreció el transporte gratuito de donaciones a Caracas y La Guaira, mientras que Calidex Courier, una empresa venezolana con oficinas en varias ciudades colombianas, instaló puntos de recogida y dijo que entregaría las donaciones a la Cruz Roja sin costo alguno.

Empresas manufactureras, de tecnología financiera y agrícolas se han sumado a la iniciativa. Ingenieros evalúan los daños en edificios de forma gratuita. El gigante alimentario venezolano Empresas Polar suministró 26.000 cajas de productos básicos, una distribución diaria de 120.000 litros de agua embotellada y camiones cisterna. Propietarios de aviones privados envían suministros desde el extranjero, incluyendo vuelos desde los aeropuertos de Opa-locka y Fort Lauderdale en Estados Unidos.

Los materiales y suministros de construcción se envían desde zonas tan lejanas como Puerto Ordaz, el centro de la industria pesada del país, a más de 650 kilómetros de distancia. Desde allí, el dueño de una empresa de materiales de ferretería se apresuró a reparar una grúa y enviarla con un operador. El empresario quiso ayudar discretamente, pidiendo permanecer en el anonimato tras años de hostilidad del gobierno hacia el sector privado. Comentó que el gobierno podría molestarse si las empresas privadas se atribuyen el mérito de las labores de ayuda que ponen de manifiesto las propias deficiencias del Estado.

En Barquisimeto, ubicada en el centro industrial del oeste de Venezuela, las empresas familiares Ferretería Italiana y Rollerdoors PSM lanzaron Camas para Venezuela , una iniciativa para fabricar y enviar literas a los venezolanos afectados por los terremotos. Estas empresas, que venden materiales, pintura y herrajes, y fabrican estructuras metálicas y puertas de seguridad, ahora proporcionan suministros, espacio de taller, mano de obra y logística para las nuevas camas.

“No somos expertas en hacer camas, nunca lo habíamos hecho”, dijo María Milagros Torres López, de 36 años, hija del dueño de Ferretería Italiana. “Pero ahora ya nos estamos convirtiendo en expertas”.

Más allá de la ayuda inmediata, el sector privado desempeñará un papel más importante en la reconstrucción, afirmó León.